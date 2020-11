Michoacán tendrá los instrumentos de gobierno para la 4T en 2121: Cristóbal Arias

El 2021 significará para Michoacán dar un paso importante para obtener los instrumentos del Estado para aportar a la Cuarta Transformación, así lo indicó el senador Cristóbal Arias como parte del informe de actividades legislativas que ofreció en el Teatro Obrero.

"Michoacán merece un mejor destino y ese destino lo vamos a hacer nosotros con todas las mujeres y hombres de buena voluntad del sector privado, del sector público, los jóvenes, los profesionistas, profesores, pueblos originarios, trabajadores los empresarios", expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.

Arias Solís fue acompañado por su esposa, María Ortega Ramírez, por el exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, el senador Casimiro Méndez, la diputada local Teresa Mora Covarrubias, por el presidente municipal de Tanhuato, Daniel Aranda Pérez, así como por representantes de los ediles de Zamora, Martín Samaguey, y de Ixtlán, Ángel Rafael Macías, entre otras personalidades.

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado dio a conocer los avances que logró junto con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que indicó que Michoacán se unirá por completo a la 4T.

Pidió que los habitantes del estado estén coordinados y se esfuercen para que la entidad progrese por medio de la unidad y la esperanza. Destacó que Michoacán está preparado para un movimiento plural, incluyente y representativo.

"Yo tengo la convicción porque siento el ambiente muy favorable de la válida y legítima aspiración de un pueblo que no pierde la esperanza, que no se deja llevar por la fatalidad, que no se deja intimidar por sus malos gobiernos”.