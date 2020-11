Inicia en CDMX operación de código QR

A partir de hoy los establecimientos comerciales como restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, boliches, museos, casinos, cines, teatros, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, servicios religiosos y oficinas (espacios cerrados) deben tener en sus entradas el código QR que deberán escanear las personas para poder entrar, y luego verificar su acceso, ingresando su número de teléfono móvil en una aplicación.

Se trata de rastrear casos positivos de coronavirus.

La disposición, que muchos de ellos asumieron desde la semana pasada, es parte de la estrategia del gobierno para crear una red de contactos COVID-19.

“Es un sistema de identificación de contactos en espacios cerrados, de tal manera que las personas que den positivo puedan aislarse y atenderse, y así proteger a sus cercanos. Este método se ha usado en otras ciudades del mundo”, explicó el viernes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Añadió que no habrá sanciones para quienes no coloquen el código, sino que se trata de una incorporación voluntaria y que no se viola ningún dato personal de los usuarios.

Los locales tienen un cartel informativo en su entrada, destinado a sus clientes: “Escanea este código QR (con APP CDMX o tu smartphone) y se te notificará si algún asistente que haya coincidido contigo en este local es positivo recientemente a COVID-19”, dice el cartel que cada establecimiento debe colocar a la entrada.

Para algunos comerciantes la medida es invasiva de la privacidad, pero otros consideran que es una solución para establecer mayor control de la movilidad de la pandemia y crear redes.

Desde el jueves había restaurantes que ya exigían escanear el código y verificar el ingreso con el número del celular, de lo contrario no se permitía la entrada.

Con la inscripción, explicaron los encargados del Sonora Grill de la colonia Narvarte, la autoridad podrá conocer el aforo y si existe alguien positivo dentro, pues esa base de datos deberá ser entregada de manera periódica por los establecimientos.

El registro con código QR permitirá a las autoridades notificar a los clientes vía SMS o mediante Locatel si coincidió en ese mismo lugar y a la misma hora con alguien confirmado recientemente como positivo de la enfermedad respiratoria.

Por Manuel Durán