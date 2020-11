Ecatepec ofrece servicios legales gratuitos a las mujeres

Ecatepec es el primer municipio del Estado de México que cuenta con una Defensoría Pública para Mujeres Ecatepenses, la cual brinda servicio legal gratuito en temas de divorcios, pensiones alimenticias, trámites de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad y apoyo a la población LGBTTTIQ para cambio de su identidad y el derecho a contraer matrimonio.

“La violencia muchas veces no es denunciada y una de las principales causas es que nuestras mujeres no realizan esta actividad derivado de que históricamente hubo una desatención por parte de las autoridades, (también) por desconocimiento y sobre todo porque no tienen acceso, no tienen la posibilidad económica de pagar un abogado o alguna persona que las represente”, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras.