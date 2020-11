Pese a crisis sanitaria y económica se va a caminar a la transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México va a caminar a la Cuarta Transformación a pesar de las crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia de Covid-19.

"Tenemos esa firme convicción de transformar a México, tenemos que enfrentar dos crisis, la pandemia y la crisis económica, pero no vamos a dejar de caminar hacia la transformación del país" señaló.

En la evaluación de Programas del Bienestar, el mandatario federal indicó que los cambios en el país deben ser profundos como en la Independencia y la Revolución Mexicana.

"¿Que significa esa transformación? En esencia, limpiar de corrupción al país, desterrar la corrupción de México, porque es lo que más ha dañado, por eso la desigualdad moustrosa que existe de que unos cuantos, de que una minoría lo tiene todo, y la mayoría carece hasta de los más indispensable, y eso se debe a la corrupción", afirmó López Obrador.

"Quédense con una idea: yo tengo principios y tengo ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar", reiteró.

La visita del presidente López Obrador estaba pendiente, ya que tenía planeado acudir al centenario luctuoso de Venustiano Carranza -quien fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en esa comunidad de Puebla-, pero por la pandemia de Covid-19 y la Jornada Nacional de Sana Distancia no pudo viajar.

Durante su mensaje, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa comparó los procesos electorales que llevaron a Francisco I. Madero y a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

"Dos procesos electorales limpios de sufragio efectivo, no reelección, han existido en nuestro país, en la historia política de nuestro país: la de 1910 que llevó a ser presidente a Francisco I. Madero; y la de 2018 que llevó a ser presidente a Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos que acompañar al presidente en la construcción de la Cuarta Transformación", señaló.

Por Paris Alejandro Salazar