Con más de 100 mil muertos, estas son las “FAKE NEWS” sobre Covid-19 en México

Una nueva normalidad es la que ha tenido que vivir México y el mundo a raíz de la presencia de la pandemia por Covid-19 en el país que ha afectado a millones de personas.

En México, desafortunadamente se ha llegado a la cifra de los cien mil muertos y hemos pasado ya del millón de casos de contagio por el coronavirus.

Todos estos datos son actualizados día a día por la Secretaría de Salud (Ssa), la cual es avalada como la vía oficial para compartir todo lo relacionado con el tema del Covid-19.

Sin embargo, México se ha expuesto a toda una serie de datos erróneos y equivocados que han sido generados por la llamada infodemia o el flujo de información falsa.

En un estudio realizado hace algunos meses por el Sistema Público de Radiodifusión a través del sitio infodemia.mx se encontró que México era el segundo país con mayor desinformación por coronavirus, sólo por debajo de Turquía.

¿Cuáles han sido las “fake news” que han marcado este proceso?

Todo este proceso que se ha dado durante todos estos meses en los que México se ha visto envuelto dentro de la pandemia de Covid-19 ha tenido infinidad de canales de información.

Uno de los principales problemas que ha enfrentado México y que ha generado la infodemia es la información transmitida por redes sociales.

Al igual que en otro tipo de información, la población muchas veces tiene una acción-reacción a ciertas cosas que lee en el Internet o en las redes sociales que es información sin confirmar y que la adopta como suya porque genera desconcierto o es provocada.

¿Cuáles son las áreas que más “fake news” ha provocado?

Sin síntomas, no hay Covid-19

La Secretaría de Salud ha sido muy enfática en que si bien existen algunos síntomas que si se presentan durante el Covid-19 como la falta del sentido del gusto y del olfato o dolores musculares, no significa que cualquier persona que tenga estos síntomas sea portadora del Covid-19.

Una de las primeras “fake news” que se enfrentó durante la pandemia era que “si no presentabas síntomas, no tenías Covid-19”, se decía en las redes sociales y esto fue desmentido por la Ssa cuando se explicó que existían las personas asintomáticas, las cuales portaban el virus pero no tenían síntomas que molestaran la salud del individuo.

Medidas de prevención

Otra de las llamadas “fake news” involucró al NO uso del cubrebocas. Algún sector de la población decía que no era necesario utilizar el cubrebocas para salir a la calle, mientras que otro sector más utilizaba el cubrebocas de manera equivocada.

Ante ello, la Secretaría de Salud explicó que el uso del cubrebocas si evitaba el esparcimiento de un posible virus ya que usado de la forma correcta (nariz y boca tapadas) provocaría que los microorganismos que pudieran generarse de la respiración o de un estornudo se quedarán dentro del cubrebocas y así no se esparcieran en el aire.

Medicamentos contra el Covid-19

En este sector se ha dado otra parte importante de la infodemia y de las “fake news”, ya que se hablaron de varios productos que supuestamente serían para combatir el Covid-19, pero la realidad es que todo esto fue mentira.

Y desafortunadamente, las redes sociales jugaron una parte importante en esta infodemia, provocada o incidental, sobre diversos medicamentos que simplemente no ayudan por sí solos a evitar el virus del Covid-19 en el cuerpo.

Mucho se habló sobre algunos medicamentos como el remdesivir, la hidroxicloroquina, el interferón o la combinación de lopinavir/ritonavir para atacar al virus del Covid-19.

Y fue la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien en un comunicado en el pasado octubre fue muy enfático en el hecho de que el uso de estos cuatro medicamentos tenía un efecto “poco o nulo” en pacientes con esta enfermedad.

Estas son las áreas donde más se han presentado las “fake news” en México y por ello se ha invitado a la población a que estén al pendientes de la información oficial que da la Secretaría de Salud en sus diferentes vías, el sitio oficial de Covid-19 en México y la conferencia vespertina que siempre se realiza a las 19:00 horas y que es transmitida tanto por TV abierta como en el sitio oficial de la Ssa.