Desde hace sexenios se inunda Tabasco y no se ha hecho nada: Presidenta municipal de Centla

El pasado 12 de noviembre, el Gobierno de Tamaulipas envió 20 toneladas de ayuda humanitaria a Tabasco, alimentos, artículos de limpieza y ropa que ha sido donada también por la población; sin embargo, aunque los tabasqueños damnificados lo agradecen, esta ayuda no es suficiente.

Así lo ha confirmado la maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, presidenta municipal de Centla, Tabasco, durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para el Noticiero Matutino de El Heraldo Radio.

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticado luego de que el mandatario federal dio a conocer que tomó la decisión de inundar a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla para proteger a Villahermosa.

Todos estamos afectados, hay 17 mil personas en refugios y no es algo sencillo, veo muchos factores que influyen además del mal manejo; desde hace muchos sexenios se inundó casi todo Tabasco en 2007, desde ese año no se ha hecho nada, no es como que llegue AMLO y traiga magia para arreglarlo, es algo de hace sexenios", confesó.