Utilizaron Cruzada vs el Hambre para compra de votos

Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se utilizó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para desviar recursos públicos en actos proselitistas y compra de votos.

Así lo aseguró el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, en su comparecencia ante el Ministerio Público federal para obtener un criterio de oportunidad.

Esa declaración forma parte de la causa penal FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018 en la que Zebadúa describió el esquema de la Estafa Maestra y aseguró que desde diciembre de 2012 comenzó una estrategia social y político electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno.

“Una de las ramas de dicha estrategia se denominó “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, declaró el ex colaborador de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, actualmente presa.