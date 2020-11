“Yo no tengo guerra con Bartlett”; asegura gobernador de Tabasco

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López aseguró que no existe una guerra con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett por las inundaciones en Tabasco.

En días anteriores, el mandatario estatal responsabilizó a Manuel Bartlett y a la CFE por las inundaciones debido a la mala operación de la Presa Peñitas.

“Yo no sé, yo no tengo ninguna guerra con el señor licenciado Barlett, trabajamos de manera coordinada, incluso ahora en la atención de la emergencia, que podemos tener una diferente opinión y que yo estoy obligado a defender los derechos de los tabasqueños no quiere decir que estemos en guerra, trabajamos institucionalmente”, aseguró.

Adán Augusto López expuso que la CFE apoya el restablecimiento eléctrico en zonas inundadas de Tabasco.

“La Comisión Federal de Electricidad está trabajando en la emergencia establecieron incluso un puente aéreo para ayudar a las comunidades de Tacotalpa, (...) estamos incluso todos los días revisando cuando se corta el suministro eléctrico, que los únicos cortes han sido en los lugares que están inundados, por ejemplo en la colonia el Castaño, en Gaviotas Sur, en la Leona Vicario, en la Colosio, ahí se cortó como una medida preventiva la energía eléctrica, pero en cuanto baja el nivel de las aguas se restablece el servicio”, indicó.

