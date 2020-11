SSC CDMX identifica células delictivas en el Centro Histórico; refuerza vigilancia

Las células delictivas (escisiones de La Unión de Tepito) que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México se tienen identificadas, reveló el secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch.

En videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe de la policía capitalina explicó que se trata de los siguientes:

“Tenemos varias escisiones de La Unión, tenemos células que originalmente eran parte de la Unión Tepito. En todas ha habido detenidos, no hay una sola célula o una sola organización de éstas en donde no tengamos detenidos y la que no hay sufrido debilitamiento, de ahí la atomización de estos grupos”, explicó García Harfuch.