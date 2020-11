AMLO: ante inundaciones, tengo mi conciencia tranquila

Ante las críticas por la situación en el sureste mexicano, donde hay 35 mil casas afectadas por las inundaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene su conciencia tranquila.

Prometió un plan integral en cuatro etapas para solucionar el problema de inundaciones en Tabasco, mediante un "caudal ecológico y de protección civil", que atravesará las zonas de Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas.

Pero reprochó que exista una campaña mediática para decir que su gobierno no está haciendo nada.

"Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila. Yo tengo un Tribunal, que es el que me juzga y ese tribunal es mi conciencia.

“Si no tuviese mi conciencia tranquila, pues no podría yo gobernar al país. No podría yo, ni siquiera descansar, no podría yo dormir; entonces, tengo mi conciencia tranquila", aseguró.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador también aseguró que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), hoy en proceso extinción, era un hoyo negro de corrupción.

Incluso habló de la existencia de denuncias en la Fiscalía General de la República sobre cómo eran manejados esos recursos en gobiernos anteriores.

Recordó que existía la práctica de declarar una emergencia para liberar recursos y comprar sin control enseres y equipos a precios elevados con proveedores, algunos aún enjuiciados por su actuar en otros sexenios.

"El último reporte es que están afectadas 35 mil viviendas, inundadas, pues. Entonces, estamos esperando que pase la emergencia, evacuar, porque todavía ayer se estaba trasladando gente, familias a albergues, para hacer censos casa por casa y entregar de manera directa los apoyos", precisó.

Alista reunión con gobernadores

Para el plan integral, anunció, habrá una reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, las fuerzas armadas y diversos sectores de la administración federal.

“Para que no se repita, para atender las causas, que implica el plan integral: cuatro cosas. Se van a adquirir dragas para desazolvar los ríos… estas dragas las va a operar la Secretaria de Marina.

“Lo segundo, control de las cuatro presas del Río Grijalva, Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, porque se va a procurar que los meses de lluvia permanezcan los vasos vacíos para no tener que desfogar con urgencia”, explicó.

Lo siguiente, agregó, es apoyar de manera directa a las familias y aplicar un plan de bienestar y de desarrollo urbano.

