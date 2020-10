Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Preescolar, 9 de octubre: actividades y respuestas

Si tus hijos cursan el preescolar de la educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades que abordaron este miércoles 9 de octubre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Mundo Natural y Social

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás la importancia del cuidado en el uso del agua y de los recursos naturales de nuestro planeta y algunas medidas con las que tú y tu familia pueden contribuir para el ahorro y cuidado del agua.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacer?

Alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si de repente se acabara el agua? Si eso sucediera no podrías bañarte, tampoco podrías lavarte las manos y no estarías limpio. Tampoco se podría lavar tu ropa en casa y los alimentos que consumirías estarían sucios, las plantas no podrían sobrevivir y tampoco podrías tomar agua y por lo tanto no podrías vivir.

Por eso es importante que tú y tu familia conozcan algunas acciones que pueden llevar acabo para cuidar el agua. Sabías que nuestro planeta está cubierto de agua y que solo muy poca es agua potable, es decir que la puedes tomar.

En nuestro país hay casas en las que el agua llega directo por la llave, y casas que no tienen acceso directo al agua, por eso recolectan el agua de lluvia para regar sus cosechas incluso filtran esa agua para poder consumirla.

Pide a mamá o papá que lean contigo los siguientes consejos y acciones que pueden implementar en casa para cuidar el agua y hacer un uso racional de ella.

El primer consejo es estar pendiente del correcto funcionamiento de las llaves del agua, y si existe una fuga es importante arreglarla inmediatamente.

Una acción que también puedes llevar acabo en casa es colocar una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente para bañarte y esa agua se puede utilizar para lavar el patio, trapear la casa o regar las plantas.

El segundo consejo que puedes seguir para cuidar el agua es cepillarte los dientes y utilizar un vaso con agua.

Observa el siguiente video, en el podrás identificar algunos ecotips para el ahorro del agua, seguramente te parecerán prácticos e interesantes.

Consejos para ahorrar agua #ECOtip

En el siguiente video observarás de donde viene el agua y por qué debes cuidarla.

Cuidado del agua

Ahora ya sabes de donde viene el agua y por qué es importante cuidarla, ya que si no lo haces pronto podrías quedarte sin ella. En la siguiente información observarás cuánta agua se necesita para hacer algunos productos que utilizas diariamente.

El Reto de Hoy

Platica con mamá o a papá que otras acciones pueden implementar para reducir el consumo del agua y cuidarla.

Inglés

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás el vocabulario sobre la señalización de la vía pública, por tu seguridad es importante que las conozcas, ellas te indican la forma en que debes compórtate para no pasar los límites de seguridad.

Cuando cruces una calle no olvides prestar atención a lo que te están diciendo las señales. Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacer?

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te ayuden a leer las siguientes señalizaciones en inglés y su significado en español.

Ingresa al SIGUIENTE ENLACE y observa el video pide a mamá o papá que lo detengan en el minuto 2:26

En el mismo enlace observa a partir del minuto 2:30 en el podrás identificar el significado de cada color del semáforo.

El Reto de Hoy

Pide a mamá o papá que juntos practiquen las señales que has aprendido el día hoy seguramente se divertirán.