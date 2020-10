FOTOS: Beatriz Gutiérrez, de gira por París; se reúne con Brigitte Macron

View this post on Instagram

He estado en Palacio del Elu00edseo, donde reside el presidente Emmanuel Macron y su esposa. La seu00f1ora Brigitte Macron y yo conversamos de muchos temas despuu00e9s de participar en una lectura pu00fablica en el Liceo Carlomagno de Paru00eds. u00a1Cuu00e1ntas cosas en comu00fan! Agradezco sus finas atenciones y el compromiso de continuar con nuestros esfuerzos por hacer del mundo un mundo de lectores. #MerciFrance! ud83cuddf2ud83cuddfd et ud83cuddebud83cuddf7