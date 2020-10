Qué hacer antes, durante y después de un huracán

El fenómeno meteorológico que amenaza a la península de Yucatán es el huracán Delta, el cual se convirtió en categoría 4 durante las primeras horas de este martes. Ante tal escenario, las autoridades se están movilizando a través del Plan DNIII para atender a la población, pues se considera como "un huracán extremadamente peligroso".

Sin embargo, hay recomendaciones que emiten con la finalidad de que las personas se protejan ante fenómenos de estas magnitudes.

Antes del huracán

Protege techo, ventanas y puertas.

Elimina escombros que estén cerca de tu casa: Si vives en terrenos bajos o en área inundable desaloja tu propiedad.

Revisa el seguro de tu casa (en caso de tener): Mantenla a la mano con una fotocopia.

Mantén a la mano una mochila de emergencias: Guarda mudas de ropa y alimentos enlatados, no perecederos. Incluye también una linterna, baterías y medicamentos. Mantén original y copia de los documentos importantes como certificados de nacimiento, pasaportes. Tenla a la mano en caso de una emergencia para que puedas tomarla y salir rápido.

Durante el huracán

Mantente en un lugar seguro: Ubícate y a tu familia lejos de ventanas o puertas, pues el viento puede dañarlos seriamente.

No salgas a la calle y mantente alejado en especial de ríos.

Desconecta todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios

Usa el teléfono solo para emergencias.

Protege a tus mascotas: Ten comida y agua disponible así como un área designada.

Después del Huracán

Evalúa si tu propiedad ha sufrido algún daño estructural.

Protege tu propiedad contra pérdidas subsiguientes: Si se rompió una ventana, cúbrela con un pedazo de madera o algún otro material, pero no dispongas de la propiedad dañada hasta que ésta haya sido inspeccionada por un ajustador.

No te acerques a cables de electricidad caídos o tendidos: No toques nada que esté en contacto con éstos ya que podrían tener corriente eléctrica.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Extreme precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico. Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas. En caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evita permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

Inundaciones

Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

y ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre. No transite por zonas inundadas ; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad. No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

Si viaja en su vehículo , extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno.

, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno. No cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

lo pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

Evite que el agua quede estancada , ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades. En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación, si está viajando quédese en el interior de su automóvil.

¿Cuáles son los niveles de alerta del SIAT CT?

Roja

Mantener en resguardo total a la población y autoridades. Restringir toda actividad manteniéndose en sesión permanente los consejos estatales y municipales de protección civil, así como las instancias de coordinación y comunicación. Reforzar la información por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el impacto del fenómeno y la necesidad de permanecer bajo resguardo.

Naranja

Evacuación de las zonas de riesgo, puesta en operación de los refugios temporales. Instalación de los consejos estatales y municipales de protección civil, así como instalación en sesión permanente de las instancias de coordinación y comunicación. Reforzamiento del alertamiento por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el fenómeno específico y el inminente impacto.

Amarilla

Valorar posibilidad de instalar consejos estatales y municipales de protección civil, preparar posibles refugios temporales, en islas valorar y considerar inicio de evacuación y en su caso desplegar personal y recursos.

Verde

Instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, revisar directorios de comunicaciones y el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones, revisar listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, identificar instalaciones de emergencia.

Azul

Activar procedimientos internos de comunicaciones, mantener alto nivel de atención a información oficial.

Huracán Delta en tiempo real:

