Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 6 de octubre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 6 de octubre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este martes, en la materia de Artes generarás sonidos y silencios con distintas partes de tu cuerpo y reconocerás sus diferencias.

Realizarás juegos corporales que asocien varios tipos de movimientos con sonidos diferentes.

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte libre de objetos que puedan lastimarte, usa ropa cómoda y pon mucha atención.

¿Qué hacemos?

Existen diferentes tipos de movimientos que producen sonidos, por ejemplo, bostezar, sacudirse, simular, correr en un solo sitio o incluso cuando te lavas las manos ¿Qué otros movimientos de tu cuerpo producen sonidos?

Hay infinidad de sonidos que el cuerpo humano puede producir, hasta los bebés pueden hacerlo, ellos imitan sonidos, si un bebé observa a alguien aplaudir, el también intentará aplaudir, pero su aplauso se escuchará muy distinto.

Observa el siguiente video donde identificarás movimientos de tu cuerpo que producen sonidos interesantes.

¡Así suena… mi cuerpo!

Intenta identificar el tipo de sonidos del video y los movimientos que se hicieron para producirlos: Con la boca, palmas, chasquidos, el corazón, ronquidos, risa, etc.

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Lenguaje aprenderás a utilizar el alfabeto en el diccionario para buscar palabras desconocidas. Reflexionarás sobre el significado de nuevas palabras y su ortografía, y realizarás un fichero, como el que se encuentra en tu libro de texto, Lengua Materna. Español en la página 25.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores has leído y escuchado palabras que no conocías, ¿Qué has hecho para saber el significado de las palabras nuevas? ¿Qué es lo que haces cuando te encuentras con palabras nuevas y no conoces su significado?

Puedes preguntar a otras personas o consultar el diccionario ¿Qué haces para recordar esas nuevas palabras? Cuando no haces nada para recordar esas palabras se te pueden llegar a olvidar su significado o como se escriben ¿Qué se recomienda para recordar esas nuevas palabras y su significado?

Escribirlas, usarlas cada vez que se necesiten expresar algunas ideas claramente. El fichero es una herramienta útil que, por su organización permite recopilar palabras y expresiones que aprenderás durante el año escolar también sirve para conocer la forma correcta de escribirlas, sin faltas de ortografía.

Para buscar en el diccionario, debes saber que las palabras están ordenadas alfabéticamente, para localizar rápido y fácil la palabra nueva.

Observa el siguiente video explicativo del diccionario: “Sabucán, la palabra de Memo”.

“SABUCAN, LA PALABRA DE MEMO”

Has aprendido como vas a usar tu fichero y la importancia que este tiene para coleccionar las palabras que conoces, ahora realizas un ejercicio práctico, para lo cual en tu libro de texto de Lengua Materna. Español. Lecturas de segundo grado, en la página 26 y 27. Vas a leer dos estrofas del texto “Palabras” de Pablo Neruda.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2