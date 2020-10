Caravana de migrantes hacia México fue frenada en Guatemala, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la caravana de migrantes hondureños fue frenada en Guatemala, ya que los integrantes desistieron de llegar a México por la contingencia sanitaria a causa de COVID-19.

El mandatario nacional afirmó que de los 2 mil 500 hondureños que viajaban en la caravana, ahora solo se tienen pequeños grupos que llegan a México.

“Tanto Honduras como Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta. Ya la mayoría de migrantes han regresado a Honduras, de Guatemala, pero ya no hay el número de personas que se pensaba iban a entrar al país, se hablaba de 2 mil 500 integrantes, ya no, son muy pequeños grupos, no hay ningún problema, es el regreso a la normalidad”, sostuvo.

López Obrador indicó que causó extrañeza que en vísperas de las elecciones en Estados Unidos se iniciara esta caravana, pues se puede utilizar con intereses políticos.

Por Misael Zavala

