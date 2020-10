Jalisco reconoce la identidad de las personas trans; podrán pedir actas de nacimiento

Cualquier persona transexuales en Jalisco podrá acudir a un registro civil y solicitar que le sea entregada un acta de nacimiento con la identidad de género acorde a su vida, luego de que se publicara un decreto para reformar el reglamento de la Ley de Registro Civil del Estado, se añadieron cinco artículos, explica el titular de la dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, Andrés Treviño Luna.

Los requisitos son mínimos, no importa la edad, lugar de nacimiento o de residencia, cualquier persona mexicana podrá obtener su acta de nacimiento con la identidad auto percibida en las oficialías del Registro Civil de Jalisco.

Marina es una mujer transexual que comenzó su reconstrucción de identidad a los 32 años, hoy con 38, cuenta que hace cuatro años tuvo que acudir a la Ciudad de México para poder obtener un acta de nacimiento que la identificara como mujer trans, sin embargo, al no estar homologado en el país, al regresar a Jalisco no se le reconocía como documento oficial.

“Me topé con la noticia de que aquí en Zapopan no existía ese cambio y no se podía realizar el resguardo para proteger mi identidad y resguardar la identidad pasada, tuve que meter un juicio de amparo. Ahora que exista esta Ley de Identidad en Jalisco a mí me viene súper bien, yo todavía no he cambiado mis papeles de la escuela, es como si nunca hubiera estudiado, también ahora estoy viendo el cambio de mi seguro social, esto me ayuda bastante”, confesó Marina.