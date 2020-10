Colectivos feministas exigen aborto legal en Tamaulipas 

Feministas integrantes a la Colectiva Brujas de Agua, realizaron una marcha y manifestación para exigir la legalización del aborto, así como castigar a los extorsionadores, feminicidas y violadores que Tamaulipas.

Entre un despliegue de seguridad, donde participaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, un centenar de jovencitas caminaron por la avenida Hidalgo hasta la sentarse frente a la presidencia de Tampico.

Cubiertas de sus rostros, las manifestantes portaron mantas y cartulinas con mensajes de apoyo para la interrupción legal del embarazo, también cantaron y contaron testimonios de abuso sexual y violación.

"Hace 16 años, fui a casa de una amiga, era una albercas y éramos tres, jamás lo había querido decir porque me daba vergüenza, porque pensé que nadie me iba a creer y es lo más doloroso que me ha pasado. Ese día el papá de mi amiga y su abuelo me volaron, el abuelo de mi amiga falleció, pero su papá sigue vivo. Apenas el año pasado les dije a mis papás la verdad, pero sí, se llama Adán, y abuso de mi y espero que de verdad lo pague", relató una chica.

Además de ese testimonio, se expusieron otros donde se señalaron a personas que eran familiares y se consideraban amigos por las víctimas.

Las feministas hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a aplicar métodos para proteger a las mujeres de todas las edades, al recalcar que en Tamaulipas son pocas las sentencias por feminicidios.

Hay que señalar que el Congreso local no contempla discutir despenalizar el aborto en Tamaulipas, algo que causó enojo entre los grupos feministas de la entidad.

La protesta concluyó con un llamado de las jóvenes, donde pidieron que los cuerpos de seguridad dejen de defender paredes y monumentos, cuando cada día se registran feminicidios en el país.

Por: Carlos Juárez

dhfm