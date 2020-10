Piden diputados a Sedatu evitar “influyentismo” en remodelación de estadio de beisbol

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, garantizó que no hay “incidencia particular” del gobierno federal para remodelar el Estadio de Beisbol “Luis Anzaldo Arroyo”, en Palenque, Chiapas, rechazando así que sea para beneficiar a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.

Cuestionado por diputados de oposición durante su comparecencia virtual de este jueves ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que la remodelación del estadio “emana de la petición de la población en Palenque” y la consulta con el gobierno local.

“Nos da mucha gratitud y estamos muy contentos que este proyecto en particular refleje, digamos, lo mismo que ocurre con cualquier otro proyecto. No es un proyecto en el cual tenga una incidencia particular, nosotros nos comunicamos directamente con las autoridades locales, previamente trabajamos con los gobiernos locales, pero también con la población”, dijo.

Y es que la diputada Norma Rodríguez Zamora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó al secretario a no permitir el influyentismo en la Sedatu, pues argumentó que le preocupa que se decidiera remodelar el estadio para beneficiar al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La convocatoria de licitación (del proyecto) fue publicada el 25 de septiembre del año en curso y tal vez las respuesta sea que este programa está dedicado a la mejora de espacios públicos para la juventud. Sin embargo, le recuerdo que ante el Instituto de Propiedad Intelectual la marca de posesión para explotar servicios de entretenimiento y actividades deportivas está bajo el nombre de Pío López Obrador con el número de registro 2818182 y con el número de expediente 1928727 desde el año de 2017, lo que lo beneficiaría directamente”, dijo.

Se emplearán recursos públicos

La remodelación del proyecto se llevará a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la secretaría, cuya finalidad es la mejora de las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias de alta marginación y violencia a la rehabilitación de espacios públicos y viviendas.

De aprobarse en la Cámara de Diputados la propuesta del Ejecutivo sobre el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, dicho programa tendrá un aumento de más del 50 por ciento para el siguiente año, proyectado en 8 mil 360 millones de pesos.

“Es un gran avance, ya que en el ejercicio anterior se destinaron 4 mil 56 millones de pesos para este importante programa, teniendo un incremento de casi el 50 por ciento en el PEF 2021. Lo preocupante es el destino del mismo, y me refiero a la remodelación del Estadio de Beisbol Luis Anzaldo Arroyo, de Huacamayas, Chiapas, como parte del Proyecto de Mejora Deportiva del municipio de Palenque, Chiapas”, dijo la legisladora.

La legisladora recordó al secretario que el propio presidente de la República ha declarado constantemente que “en su gobierno no se acepta el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo y que ninguno de sus propiedades puede hacer propuestas y acuerdos en nombre del gobierno ¿no aplica a la Sedatu?”.

Mayer Falcón ofreció a la legisladora realizar visitas de trabajo con la dependencia para supervisar las obras en Chiapas, de las que dijo que la remodelación del estadio no es el único programa de la Sedatu en Palenque, pues también está la construcción del Parque Santo Domingo y Centro de Desarrollo Comunitario, la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario San Miguel, la construcción del Parque Lineal Expo feria, entre otros más en el estado.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés