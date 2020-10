La investidura presidencial la mancha el que la porta: Jaime Rodríguez "El Bronco"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera a los gobernadores que conforman la Alianza Federalista a que le pregunten a los habitantes que gobiernan si están de acuerdo en salir del pacto fiscal o en los desacuerdos con el gobierno federal, uno de los primeros mandatarios en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez el gobernador de esta entidad confirmó que se hará dicha consulta, pues lo que busca es que la federación, del 80% que se queda en su poder, pueda compartir un 10% entre todos los estados del país.

En este sentido, el excandidato presidencial confirmó que ya se evalúan los preparativos para la consulta ciudadana y así demostrar la soberanía de su entidad mediante la voz de los habitantes de Nuevo León.

En suma, destacó que no quieren salir del pacto federal, sino que buscan que se modifique la ley de coordinación fiscal, pues consideran que así, a todos les irá bien y el gasto de la federación será responsable y "con menos capricho" por parte de un gobierno centralista.

Que se ponga un impermeable o no se ponga la investidura; cómo puede un presidente estar diciendo eso, la investidura presidencial no la mancha nadie, la mancha el que la porta (...) No podemos estar en discusiones que no llevan a nada", contestó refiriendo a las respuestas del Presidente.