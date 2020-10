Congreso de Nuevo León aprueba la consulta ciudadana por pacto fiscal

El Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó realizar una consulta ciudadana para determinar si el estado permanece o dejar de participar en el Pacto de Coordinación Fiscal Federal, en coordinación con la administración estatal.

La propuesta para dicha consulta, anunciada de la mano con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, está prevista en los Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley para la Participación Ciudadana.

Y fue planteada en tribuna por el diputado panista Luis Susarrey, quien señaló se hace en respuesta al planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sea la población de los estados pertenecientes a la Alianza Federalista quienes decidan si se cambia o no la fórmula de asignación de recursos para las entidades.

“La consulta se va a llevar a cabo de forma virtual o física, lo tendremos que determinar en las Comisiones. La Ley nos permite poder consultar a todos los ciudadanos para poder determinar si queremos o no que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal”, explicó Susarrey en entrevista con el Heraldo de México.

El documento también fue firmado por el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, Susarrey y Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Colosio detalló que el estado le está “tomando la palabra” al presidente, y por eso decidieron realizar esta consulta de la mano con el estado.

“La ciudadanía deberá decidir si es justo o no que nos regresen solo 29 centavos por cada peso que enviamos. Están condenando la productividad del estado de Nuevo León, y por otro lado la ciudadanía deberá decidir si es o no prudente replantear en este momento la coordinación fiscal que se tiene, porque la fórmula que tenemos ya no refleja la realidad de hoy”, argumentó Colosio en entrevista.