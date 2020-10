¿Repunte de casos? Crisis por Covid-19 en el Congreso y muerte de legisladores

Una docena de senadores y 64 diputados federales se han contagiado de Covid-19, además de 160 trabajadores administrativos y de intendencia, en el que dos legisladores han perdido la vida; se trata de Miguel Acundo Gonzalez y el senador Joel Molina Ramírez, siendo un recuento de los estragos que ha dejado la pandemia por el nuevo coronavirus SARS COV-2.

Por ello, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, junto con Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento" con la diputada Dulce María Sauri y Eduardo Ramírez Aguilar, sobre los fallecimiento y contagios que están ocurriendo en la Cámara de Diputados por Covid-19.

Crisis por Covid-19

Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que las cifras de decesos son justamente son dos legisladores, un diputado, Miguel Acundo González, y un senador, el senador, sin embargo, los números de contagios son aproximados porque hay algunos diputados, que no reportan el haber sido contagiados, sino que se recluyen en sus casas hasta que logran salir adelante de la enfermedad.

Afirmó que la Cámara de Diputados, desde que se planteó el primer periodo de sesiones extraordinario, el 28 de junio, tomó la determinación de realizar pruebas Covid-19, tanto para legisladores como trabajadores y empleados que tuvieran que asistir a las instalaciones de la Cámara de Diputados, por lo que desde entonces se hicieron para los tres periodos extraordinarios y a partir del inicio del periodo ordinario, se instaló un módulo donde se toma semanalmente las pruebas tanto para legisladores como para personal de Cámara que tiene que ingresar al recinto.

Afirmó que de alguna manera ha logrado una detección oportuna de aquellos que han sido contagiados y que se ha podido atender adecuadamente, sin embargo, las medidas de seguridad sanitaria también se han visto reflejadas en las decisiones que ha tomado la Cámara de Diputados.

Noticias Relacionadas Funcionarios de Tijuana y Mexicali registran contagios de Covid-19

Recordó que el 1º de septiembre, después de la Sesión del Congreso de la Unión que marca el inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinario del Tercer Año Legislativo, tuvieron la primera sesión ordinaria con un propósito único; aprobar un reglamento para la contingencia sanitaria.

"Se definió que solamente estuviesen en el Pleno 129 diputados porque este número permite, guardar la distancia necesaria, y al mismo tiempo realizar los trabajos del debate, análisis y discusión de los distintos asuntos que se ponen a consideración", explicó la funcionaria.

Dijo que la Cámara de Diputados va a tener una sesión semipresencial, que consiste en pasar lista con el dispositivo además de los asuntos que se pongan a consideración del Pleno para votar el día de mañana; la votación se va a hacer de forma remota.

Pruebas Covid e inversión

Sauri señaló que los módulos se abren los sábado en la mañana y se cierran el martes a la 7 de la noche, habiendo un total de 10 mil 262 pruebas, y de estas, hay una parte que se realizó durante el periodo extraordinario, que fueron tres periodos extraordinarios que se realizaron entre julio y agosto.

"Eran alrededor de 4 mil pruebas que se hicieron concertando un precio por cada una de ellas de mil 300 pesos, sin embargo, a partir del 1º de septiembre, en el periodo ordinario, se logró un mejor precio, en 950 pesos por cada prueba que se ha impartido, esto hace un aproximado de 10 millones, casi 11 millones de pesos", afirmó Saudí

Al respecto, señaló que se ha logrado que este presupuesto salga de ahorros que ha habido en otras partidas por la suspensión de actividades que se dio desde el 19 de marzo, hay una serie de reducción de gastos en servicios generales, es decir, todo aquello que normalmente requiere la Cámara de Diputados para funcionar al 100% y que primero en la suspensión de actividades, en el que ha habido un ahorro importante.

Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Foto: Archivo / Cuartoscuro

Capacidad en al Cámara de Diputados

Dulce María Sauri señaló que hay alrededor de 500 diputadas y diputados, pero en términos de apoyo posiblemente sea el 30% el que en este momento está entrando a la Cámara.

"Todo el personal de apoyo entra con su prueba COVID negativa, y en las entradas puede resguardo solicitarlos", afirmó Sauri

¿Todos los diputados tienen la app y cuánto se invirtió?

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que prácticamente todos los diputados han recogido su celular, al día de hoy sólo restan dos diputados de hacerlo, y han bajado la aplicación tanto para votar como para poder registrar asistencia.

Respecto al costo sobre la app, la funcionario señaló que el precio aproximado del celular fue de alrededor de 5 mil pesos, y la aplicación fue desarrollada totalmente por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados.

Puntualizó que el costo realmente de la aplicación fue el pago de las licencias para utilizar; la licencia Zoom y la de reconocimiento facial, y el precio de los celulares, dado que son pues herramientas de trabajo legislativo, los legisladores van a acreditar el pago mediante el apoyo que tienen; se llama “partida de Asistencia Legislativa” en dos partes.

¿Cómo garantizar el debate?

Al respecto, la funcionaria Sauri señaló que se tienen que tener dos consideraciones; la primera es que en sesiones presenciales o semipresenciales siempre tiene que haber un máximo de 129 diputados y diputadas en el Salón de plenos. Por ello, cada grupo parlamentario, -en el caso de un debate semipresencial-, acreditará a aquellos legisladores que son los responsables de su grupo de llevar a cabo el debate.

Segundo; en el caso del Presupuesto de 2021, dijo que hizo la propuesta, y la Junta de Coordinación Política aceptó que se programe la discusión del presupuesto no en una única y maratónica sesión como lo sucedió ahora con la legislación fiscal, Ley de Ingresos, Miscelánea, Ley Federal de Derechos, sino que se pueda programar para que se desarrolle en tres días, de tal manera que no se rebasen cinco horas en cada jornada.

Crisis por COVID-19, estado de salud del senador Molina

Para hablar sobre el fallecimiento del morenista Joel Molina Ramírez, en la mesa de opinión "A Fuego Lento", conversaron con Eduardo Ramírez Aguilar, quien es presidente de la Mesa Directiva sobre las medidas que se tomarán en la Cámara Alta para evitar más contagios de Covid-19.

El presidente de la Mesa Directiva señaló él asistió con su responsabilidad para sacar adelante la sesión, y afirmó que Molina no tenía síntomas en ese momento y veía normal, además, asistió como cualquier día de la semana, y en ese contexto participó

"La verdad es que sí hubo muchas reservas, muchísimas reservas por parte del grupo opositor dentro del Senado, y bueno, eso prolongó una sesión muy amplia, concluimos a las 9 de la mañana; en ese momento el senador Joel se presentaba bien", afirmó el funcionario.

Explicó que posiblemente Molina ya tenia Covid-19, aunque se entiende que tarda para desarrollarse, no es que haya llegado al Senado y ahí se contagió, pues reiteró que él no presentaba síntomas,

Señaló que el día viernes que se sintió mal y el sábado tuvieron conocimiento muy temprano para poderlo hospitalizar, sin embargo, le alcanzó la muerte.

¿Culpa de López-Gatell?

Eduardo Ramírez Aguilar señaló que no se tendría por qué responsabilizar a alguien, ya que, todos saben cómo actúa cada quien y la responsabilidad que se tiene ante el país como senadores, bajo ese esquema también sería un poco irracional expresar que cambiamos la sede porque los senadores opositores fomentaron la llegada de grupos que estaban en contra de la extinción de fideicomisos.

"Si entramos en ese debate de repartir culpas, yo creo que ellos tendrían la mayor culpa porque se cambió de sede, no se trata de eso".

Al respecto, dijo que se trata de ser objetivos sin mezquindad política, y señaló que Molina estaba un poco delicado quizá, ya en los últimos días de la semana pasada, y se desarrolló una muerte que todos lamentarán, pero no se trata tampoco de responsabilizar tampoco al subsecretario.

"Quienes tengan un resultado positivo no podrán entrar ni al Senado ni al Pleno, es una disposición que se ha tomado junto con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva", sentenció.

¿Habrá medidas adicionales?

El presidente de la presidente de la Mesa Directiva señaló que han adoptado porque no existan más de 50 legisladores o personas dentro del Pleno, tratando de sesionar solamente 4 horas que otorga la ley como mínimo, para cuidar y sacar los trabajos legislativos.

"Tenemos a un 30% de trabajadores en el Senado de la República en los días de sesiones, y los días que no hay sesiones, el acceso había sido normal, tomando temperaturas, uso de gel antibacterial", explicó.

Trabajo legislativo híbrido en San Lázaro

Ramírez Aguilar indicó que están a favor de cumplir los requisitos legales, pero no tinene una norma jurídica que establezca un procedimiento híbrido; "es un criterio político que están estableciendo en Cámara de Diputados, nosotros queremos cuidar el procedimiento porque si legislamos de manera virtual o en un sistema híbrido pudiéramos no tener el efecto jurídico y las legislaciones que emitamos corren el riesgo de ser impugnadas ante la Corte toda vez que no cumple con el procedimiento"

Dijo además que es un tema que tienen que discutir y será en los próximos días que van a tener un dictamen que permita votar digitalmente, asistir digitalmente, y en aquellas leyes o reformas constitucionales, tendrá que ser presencial.

¿Las leyes podrían ser impugnadas?

Definitivamente porque el procedimiento legislativo aún no está reformado y tendríamos que hacer una pequeña reforma Constitucional para efectos jurídicos.

Escucha la entrevista completa aquí: