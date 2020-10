AMLO reta a gobernadores aliancistas a consultar a ciudadanos sobre salir del Pacto Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores aliancistas que le pregunten a los habitantes que gobiernan si están de acuerdo en salir del Pacto Federal o en los desacuerdos con el gobierno federal.

"Si tienen vocación democrática debían preguntarles a sus gobernados. Que apliquen el mandar obedeciendo", dijo el mandatario.

En la mañanera, el presidente dijo que estos gobernadores están en su derecho de manifestación y reiteró que todo se resume a que es la temporada de elecciones y están agrupados para ir en contra del gobierno y así tener votos.

Romper pacto es reforma a la Constitución

Agregó que es casi imposible romper con el Pacto Federal, porque implica una reforma a la Constitución, que llevaría a un proceso de controversias, así como el involucramiento del Poder Judicial.

"Qué sucede. Estamos en temporada de elecciones y se agrupan para estar en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Creemos que es normal. Respetamos esas posturas y como le tenemos confianza y respeto al pueblo sabemos que no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, a pesar de que los medios de comunicación le den todos los espacios a estos temas. Ya la gente está muy avispada", reiteró.

En ese sentido, anunció que no se reunirá con estos gobernadores porque no hay "materia" para tratar y los atiende la Secretaría de Gobernación.

No no voy a permitir, dijo el mandatario, que utilicen la investidura presidencial; andan muy nerviosos y no sólo ellos, sino el FRENAAA 1 y 2: están desatados.

Por Francisco Nieto

