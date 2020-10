¿Dónde se puede encontrar la exposición "Mexicráneos"? Conoce los detalles

View this post on Instagram

"Con estu00e1 obra se intenta concientizar a la humanidad de preservar la vida animal y hacer pensar que el siguiente en peligro de extinciu00f3n es el propio ser humano" EN LA FOTO: Yo animal, yo muerte del artista u0040nichoproduccionesrecords #mexicru00e1neos2020 #artistasmexicru00e1neos #orgullomexicru00e1neos #exposicionescdmx #arte #cultura #cdmx #paseodelareforma #mexicru00e1neos #hacemoscalle #Diu0301aDeMuertos #CDMX #diademuertosmexico #diademuertos #Mexico #Mu00e9xico #Mexicocity #mexico