Van 14 fallecidos la Cámara de Diputados y cientos de contagiados por Covid-19

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, 14 trabajadores y empleados de la Cámara de Diputados, entre ellos un legislador del Partido Encuentro Social (PES), han fallecido por el virus del COVID-19 y se han confirmado cientos de contagios, informó este viernes la presidenta de ese órgano legislativo, Dulce María Sauri Riancho.

“Quiero decirles con mucha pena que han fallecido 14 personas de esta gran comunidad: un diputado federal, Miguel Acundo, y otros 13 compañeras y compañeros de las áreas administrativas y de servicios de la Cámara de Diputados. Hemos tenido y tenemos en este momento de las áreas de servicios parlamentarios y otras, el director de Protocolo está sumamente delicado y hospitalizado desde hace tres semanas. Tenemos un problema, como en muchas partes del país, en la Cámara de Diputados”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, la legisladora detalló que la Cámara ha realizado en sus instalaciones, desde el 1 de julio a la fecha, 10 mil 267 pruebas de COVID-19, y aunque dijo no tener la cifra exacta señaló que en promedio han dado positivo entre el 2 y 5 por ciento, que equivaldrían a más de 500 casos de legisladores, empleados y colaboradores de ese órgano. Estos aumentan después de días de sesiones largas.

“Me preocupa muchísimo lo que sucede en el Pleno. Creanme que me siento impotente muchas veces para decirles: está bien, suban con las mantas, suban con sus cosas, pero conserven la distancia entre ustedes. Y luego, en los momentos de entusiasmo excesivo, de pasión desbordada, de pronto la sana distancia desaparece y el virus desaparece”, dijo.

En el caso de legisladores, hasta el momento se ha hecho público que al menos 63 diputados de los 500 en San Lázaro se han contagiado del virus, como el reciente caso de Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro. Sin embargo, Sauri Riancho reconoció que no hay una cifra oficial de más contagios porque los legisladores no están obligados a informar sobre su estado de salud.

“Me dicen ‘hay que obligar que todos entren con tapabocas (al Salón de Plenos)’, pero yo no puedo obligar al diputado Gerardo Ferández Noroña a que use cubrebocas, si esa no es su decisión, como tampoco puedo obligar a nadie a quitárselo. Entonces, es una situación en la que se apela a la responsabilidad individual”, expuso.

En un principio, el costo de las pruebas por unidad fue de mil 300 pesos, pero a partir del 1 de septiembre se redujo a 950 pesos. Estas, se han realizado con el laboratorio privado Salud Digna, a quien al momento ha pagado poco más de 9 millones de pesos.

Por Iván E. Saldaña