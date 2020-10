Desata reclamos norma de gasolineras

Al arrancar la nueva NOM-005, el gobierno federal clausuró las primeras gasolineras que no han actualizado ni mucho menos renovado sus sistemas de medición y despacho de combustible, por lo que no se garantiza que ofrezcan litros de a litro.

A partir de que el 8 de octubre entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó —la primera semana— un total de 181 revisiones a estaciones de gasolina en el país, de las cuales 23 han sido clausuradas porque incumplían con dicha norma al no haber renovado sus sistemas de despacho.

La NOM-005 precisa que sólo podrán funcionar las gasolineras que actualicen sus instrumentos de medición para suministrar el combustible, con la finalidad

de que los usuarios reciban litros de a litro de gasolinas Premium, Magna y diésel.

En las primeras revisiones, 150 gasolineras cumplieron con las actualizaciones de los sistemas electrónicos; mientras que ocho estaciones de servicio se encontraban realizando actualizaciones.

Los establecimientos que fueron clausurados serán reabiertos una vez que comprueben que cumplen con la actualización de los sistemas o los cambien por unos nuevos, indica la Procuraduría Federal del Consumidor.

La nueva norma obliga a los dueños de gasolineras a renovar sus sistemas, incluso cambiarlos por unos nuevos, ya que deben cumplir con instrumentos de medición y despacho de combustibles, características de confiabilidad y un mecanismo que se denomina pistas de auditoría o bitácoras de eventos, con los cuales se evita que los consumidores y las empresas sean víctimas de robo por parte de algunas estaciones de servicio.

Por su parte, la Procuraduria Federal del Consumidor cuenta ya con mejores herramientas para identificar los casos en los que algunas estaciones de servicio incurren en robo a los consumidores. Lo más importante es que, con los nuevos sistemas, la Procuraduría tendrá evidencia para sostener denuncias penales que hayan sido reportadas contra los gasolineros.

De acuerdo con la NOM-005, la Profeco puede detectar más fácilmente alteraciones al sistema de medición o despacho de gasolina —ya que algunas gasolineras no dan litros de a litro—, así como cambio de precios, accesos al sistema electrónico, cambios de fecha y horas del sistema; y actualización de los programas de cómputo, incluyendo las versiones a la que se actualizó.

Presentan varios amparos

Las gasolineras ya impusieron al menos 19 amparos contra la NOM-005 2017 en materia de dispensdores, porque consideran que, hasta el momento, la Secretaría de Economía no ha establecido las condiciones para su cumplimiento.

Santiago Arroyo, empresario gasolinero y asesor de otras empresas, dijo que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía tiene un rezago en la autorización de 70 por ciento de las marcas de nuevos dispensadores que las empresas requieren instalar, además, las entregas de los equipos provenientes del extranjero se han retrasado por la pandemia sanitaria.

“Nuestro argumento es que sí queremos cumplir, pero no hay condiciones; si no cumplo ven y ciérrame, pero tú también estás cometiendo abuso de autoridad porque no hay condiciones”, dijo.

Explicó que se pidió aprobación de 15 marcas de dispensadores y sólo cinco fueron acreditadas.

Por Misael Zavala y Adrián Arias