Vamos a poner de pie al país a partir de la fuerza de Querétaro: Mauricio Kuri

Querétaro tiene la fuerza que se necesita para abonar al crecimiento del país, y es un claro ejemplo de que, con buenas prácticas públicas, México puede ponerse de pie, así lo aseveró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mauricio Kuri González, durante su segundo Informe de resultados.

“En el GPPAN les dijimos lo que iba a pasar, dijimos claro y bien fuerte cómo debíamos disminuir el impacto de esta tragedia, dimos alternativas, dijimos cómo sí, porque no solo somos oposición, somos la mejor opción; gobernamos casi un tercio del país y nuestros estados son los mejores calificados, y voy a poner el ejemplo de Querétaro”, destacó.

El legislador afirmó que las y los queretanos llevan años construyendo un estado que es orgullo de México, y hoy demuestra esa fortaleza para ayudar al país a levantarse de estos momentos de crisis económica, de salud y social.

Destacó que Querétaro es el estado más transparente del país y el líder nacional en innovación, por lo mismo, el tercer exportador de componentes aeronáuticos de todo el mundo y el tercero en fabricación de autopartes del país.

“Esa es nuestra realidad, sabemos qué hacer para enderezar a México. Sigamos siendo el ejemplo, ni un paso atrás, sigamos adelante”, indicó.

Mauricio Kuri señaló que, en México, el mal manejo que se dio de la pandemia por el Covid-19 evidenció la irresponsabilidad con la que ha gobernado el partido en el poder, y que ha dejado graves cicatrices a los mexicanos.

Lamentó que las negligencias de las decisiones gubernamentales hayan provocado la muerte de casi 90 mil personas, y más de 850 mil que enfermaron; además del inmerecido fallecimiento de mil 300 trabajadores de la salud que se mantuvieron al pie de lucha por quienes enfermaron de coronavirus.

A pesar de este escenario, Kuri González recordó que sí hay de otra, y nuevamente puso al estado de Querétaro como ejemplo de que se puede atender una contingencia sanitaria con acciones concretas que dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Reconoció que Querétaro ha hecho la diferencia, pues desde el inicio de la emergencia sanitaria entregaron apoyos alimentarios directos a los hogares; se creó un programa de empleo temporal; dieron facilidades fiscales a todas las empresas; y a quienes perdieron su ingreso, se les otorgó un apoyo de 4 mil pesos; además, destacó que el gobierno estatal inyectó 750 millones de pesos para reactivar la economía local.

“Quebrar no es una opción, no en Querétaro, no debería serlo en México. No puedo aceptar que siendo un país que recibió a millones de migrantes, hoy expulse a millones de mexicanas y mexicanos para poder trabajar”, aseveró.

Desde el Senado, propusimos al principio de la pandemia: Convocar al Consejo de Salubridad Nacional con los mejores científicos del país; decretar el uso obligatorio de cubrebocas y distribuirlo masiva y gratuitamente; comprar -a principios de marzo- ventiladores e implementar la sana distancia, así como reconvertir hospitales para la atención exclusiva de enfermos de Covid.

“Pero ¿qué creen? no fuimos escuchados a tiempo. Sólo hay algo peor que la ignorancia: la ignorancia arrogante. Además, veíamos lo que sucedía en el mundo, por ello sabíamos lo que también le pasaría a nuestra economía”, lamentó.

Foto: Especial

En la economía mexicana existen cicatrices aún más lastimosas

El senador enfatizó que en la economía mexicana existen cicatrices aún más lastimosas, pues se contabilizan 5.3 millones de ciudadanos que perdieron su empleo; y 10 mil emprendedores, dueños de negocios familiares, que tuvieron que cerrar.

“No crecer significa que no hay empleo. Nosotros aprobamos el aumento al salario mínimo, pero eso no es suficiente porque en el país se perdió la confianza”, dijo.

Mauricio Kuri destacó que con la emergencia sanitaria los salarios bajaron hasta un 20 por ciento, se perdieron 20 millones de empleos en el país en la etapa más crítica, y cerraron 320 mil microempresas, por lo tanto, se prevé que este año 12 millones de mexicanos entren en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por ello, para estar un paso adelante, propuso varias alternativas de apoyo, tales como: un Acuerdo Nacional para Defender la Economía Familiar, dar incentivos fiscales a empresas, crear un seguro de desempleo y acelerar las inversiones públicas.

Además, presentó una iniciativa de Ley de Emergencia Económica que pretendía dar a cada familia 3 mil 207 pesos mensuales en caso de pérdida de empleo, así como dar apoyo a negocios familiares con 27 mil 500 pesos mensuales, y otorgar prórrogas para el pago de impuestos y aportaciones.

Sin embargo, lamentó que el grupo mayoritario en el Senado ni siquiera contempló analizar las propuestas.

Es decir, la economía caerá este año 10.4 por ciento, lo que significa que -con Morena- México ha perdido en 21 meses, 3 billones 128 mil millones de pesos. En comparativa, este es el presupuesto del estado de Querétaro por 78 años.

En lugar de atender las necesidades de los ciudadanos, Kuri González señaló que el gobierno de Morena se abocó a realizar gastos no prioritarios como 104 mil millones de pesos en construir un tren, una refinería y un aeropuerto; y meses después, el presidente de México pidió reformar la ley para que pudiera disponer de todo el presupuesto sin autorización del Congreso.

“Ahí cerramos filas. Como coordinador de la bancada del PAN, junto con mis compañeros del bloque de contención, negocié con el resto de la oposición para impedirlo. Lo logramos, fue un gran triunfo porque nosotros tenemos una visión social, primero es el bien común. Si no hay dinero para las familias mexicanas, no hay dinero para Morena”, aseguró.

Dentro del trabajo de oposición, el senador panista destacó que en los últimos días se ha dado una ardua batalla para evitar la desaparición de casi 70 mil millones de pesos de 109 fideicomisos mexicanos, esto, a través de más de 500 reservas y 51 votos en contra; a pesar del resultado, el PAN continuará en la defensa de estos fondos del país.

Foto: Especial

Mauricio Kuri reiteró que parte del trabajo realizado desde el Senado también está enfocado en lograr acuerdos en la agenda legislativa que generen un cambio para bien de las mujeres, niños y jóvenes, donde sus iniciativas ponen en el centro lo que hoy verdaderamente importa, buscando el cambio que hoy México requiere, ante la angustia y decepción en la que viven millones de familias.

“La economía de la prosperidad es garantizar a todas y a todos justicia. Debemos decirle a México que hay otro camino: la vía Queretana, de prosperidad, igualdad y empuje. El triunfo se consigue levantándose de las decepciones, hagámoslo, recuperemos el optimismo, la fe y la misericordia. Vean que sí hay de otra, nosotros ofrecemos una vía distinta para mejorar, un México unido y no confrontado”, finalizó.