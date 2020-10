Federación se siente cómoda con Conago, porque ellos no cuestionan como nosotros: Alianza Federalista

Luego de diversas rupturas ideológicas y políticas, 10 gobernadores decidieron salir oficialmente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para así encaminar causas compatibles en pro de sus estados a través de la creación de Alianza Federalista.

Sin embargo, a más de un mes de esta separación política por parte de los gobernadores, es lamentable que no se les haya dado la atención ni la apertura al diálogo que amerita una junta de mandatarios estatales.

Así lo aseguró José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, quien se ha manifestado con profunda preocupación por su entidad tras la crisis del COVID-19, al igual que otros líderes estatales que conforman esta nueva alianza de gobernadores.

Fue durante una entrevista con Salvador García Soto para el programa "A la una", que el gobernador de Colima aseguró que con los temas que corresponden a su entidad él no tiene las puertas cerradas con el Gobierno Federal; sin embargo, destacó que para los asuntos de agenda colectiva que se tratan de forma grupal, no se les ha brindado la atención necesaria por parte de la Federación.

En este sentido, el conductor de El Heraldo Media Group cuestionó el motivo por el cual considera que no se les ha brindado la apertura del diálogo, recordando que Olga Sánchez Cordero dijo que ellos Alianza Federalista no es una junta constituida formalmente.

Al respecto, José Ignacio Peralta descartó que el motivo por el cual ellos no han tenido la misma postura de apoyo corresponde a diversos intereses lejos de si están constituidos o no como una asociación civil, pues aseguró que la Conago tampoco cuenta con un acta constitutiva como un ente social.

La Conago no existe siquiera como asociación civil, no hay acta constitutiva como ente social; debe de haber un diálogo para nosotros, pero probablemente se sienten más cómodos con Conago porque ellos no van a cuestionar, como nosotros en Alianza Federalista", aseveró para El Heraldo Radio.