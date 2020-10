Boda de 700 invitados en Torreón deja 90 contagios de COVID

Una boda de 700 invitados que se celebró en una zona residencial de Torreón, ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 90 contagios de coronavirus, de acuerdo con cifras estimadas por el gobierno estatal.

El titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Román Cepeda González, quien representa al gobierno estatal en el Subcomité de Salud de la región Laguna, informó que el pasado 10 de octubre se celebró una boda masiva con 700 invitados en “Las Villas”, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de Torreón.

El funcionario detalló que los organizadores de la fiesta no avisaron a las autoridades y por lo tanto no se estableció ningún protocolo sanitario en el lugar. Detalló que hasta el momento se estima que 90 asistentes al evento se contagiaron de COVID-19.

"No se tuvo conocimiento de la fiesta, no se enteró a la autoridad sobre este evento por tanto no se establecieron los protocolos necesarios", afirmó Cepeda González.

En la mayor parte de Coahuila ya está permitida la realización de eventos sociales, sin embargo el límite máximo de asistentes es de 200 personas y se tienen que apegar a estrictos protocolos sanitarios.

En los últimos días, la región Laguna de Coahuila ha registrado un repunte en los contagios confirmados de coronavirus, mientras que la ocupación hospitalaria está a un 64 por ciento en esa zona, aunque en hospitales privados reportan que ya están al borde de la saturación en la atención a pacientes con COVID.

El servidor público señaló que ha sido en bodas y otros eventos sociales que se hacen de forma clandestina donde se rebasa la cantidad de personas permitidas y se relajan las medidas sanitarias.

Por: Alejandro Montenegro