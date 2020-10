Alondra pidió ayuda a las autoridades, días después su expareja la asesinó

Alondra Guadalupe González Arias tenía 20 años cuando acudió a denunciar a su expareja ante el Ministerio Público por haberla golpeado e intentado estrangular; sin embargo, las autoridades no le dieron la protección necesaria y un mes después el hombre la asesinó.

Alondra contaba con medidas cautelares que no se llevaron a cabo y por no llevarse a cabo fue el desenlace fatal de esta tragedia que fue el feminicidio de mi hija.

En entrevista con Brenda Peña, Nancy Arias Arteaga, mamá de la joven explicó que los hechos ocurrieron en 2017, a un mes de que su hija dio a luz a su segundo bebé.

Destacó que hasta el año pasado fue capturado el Giovani "N" y hasta el momento no se ha llevado a cabo el juicio por el feminicidio de su hija.

El cuerpo de Alondra fue encontrado en su domicilio de la calle Circuito de los Ingenieros, en la colonia Los Cántaros, en Tlajomulco; presentaba huellas de violencia física indicó la fiscalía del estado.

Durante la conversación envió un mensaje a las madres y familiares que están en búsqueda de justicia para sus hijas quienes fueron víctimas de violencia.

Les diría que no se rindan, que luchen, que no se callen; si nuestras hijas ya no están, pues ellas no están pero nosotros sí estamos para defender sus derechos. Y en el caso que dejan bebés, como en este caso, seamos la voz de esos niños que no se rindan y sigamos adelante.