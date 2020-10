Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 19 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 19 de octubre para tercer y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

Primaria

3° GRADO

VALORES

Proponiendo soluciones

Aprendizaje esperado: Contribuye a proponer soluciones a través de normas sociales y de convivencia.

Énfasis: Identifica su deseo de estar bien como una necesidad personal y propone un compromiso personal para lograrlo.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerá como contribuir a proponer soluciones a través de normas sociales y de convivencia.

Te has dado cuenta que esto de quedarnos en casa y no poder salir, te sientes más irritable o sensible, y esto provoca que todos los días haya conflictos y problemas.

¿Tú has tenido discusiones en estos meses que lleva la pandemia? ¿Por qué será?

Puede ser porque estamos sintiendo muchas cosas: Tenemos miedo a enfermarnos o a que alguien más se enferme, sentimos tristeza porque no hemos visto a nuestras amigas y amigos de la escuela o el trabajo, sentimos enojo porque no podemos hacer las cosas que nos gustan, también sentimos cansancio porque han sido muchos meses.

Por eso, las discusiones y conflictos están siendo tan comunes, lo importante, sería encontrar la manera de que esos problemas, puedan solucionarse de la mejor manera para todas y todos.

¿Qué hacemos?

Te has dado cuenta que todos los días aprendes muchas cosas nuevas sobre ti mismo y de la relación con otras personas.

Realiza el siguiente ejercicio de atención que te permitirá centrarte y aprender mejor.

El video te muestra lo que tienes que hacer, sigue las instrucciones y realiza la actividad.

Vitamina Sé. (Cápsula 32. Juego 1, 2, 3, 4 narración). https://youtu.be/HZOwB1JJnR0

Estos ejercicios de atención sirven para calmar tus emociones y poder pensar con claridad, para los conflictos, como los que se comentaron al principio, es bueno tomarse un espacio y respirar.

Hay personas que hasta en sus trabajos, han tenido algunos problemas cuando la gente ya está muy cansada, eso también influye en la forma de relacionarse.

Observa con atención una situación por la que pasaron Lucy y Alan.

“Un día en Once Niños. Furiosa Garza García”

ARTES

La magia del color

Aprendizaje esperado: Explora diversas maneras de realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

Énfasis: Explora técnicas de pintura para realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los colores y sus combinaciones a través de técnicas de pintura, para realizar tus propias producciones bidimensionales.

En las clases anteriores has aprendido mucho sobre las producciones bidimensionales, ya decidiste cuál es la técnica y los colores que más te gustan.

Si no los has hecho no te preocupes, lo importante es que, por medio de las artes plásticas y visuales, puedas explorar tu creatividad, por eso hoy tendrás una clase de COLORES.

¿Qué hacemos?

Lee con atención, el comentario de Diana una estudiante como tú.

La alumna Diana Ramírez del Estado de México, comenta que ha escuchado que existen tres colores que son muy importantes, ya que con ellos se pueden hacer más colores, y quiere saber más al respecto.

Para responder a la pregunta de Diana Ramírez, observa el siguiente video titulado “Paul Klee y el color”.

Paul Klee y el color, Verano MAQRO 2020.

CIENCIAS NATURALES

Sigue en movimiento

Aprendizaje esperado: Explica algunas medidas para prevenir accidentes que pueden lesionar el sistema locomotor.

Énfasis: Explicar algunas medidas para fortalecer el sistema locomotor: Realizar actividad física de manera frecuente, consumir alimentos de los tres grupos y agua simple potable.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas medidas para fortalecer tu sistema locomotor, realizar actividad física frecuentemente, alimentarte sanamente consumiendo los alimentos de los tres grupos de Plato del Bien Comer y tomar agua simple potable.

Recuerdas cuáles son los movimientos corporales que se realizan cuando juegas basquetbol o lanzas un balón.

¿Qué sucede cuando en un partido de fútbol se patea un balón con la fuerza necesaria para anotar un gol? ¿Te has dado cuenta qué partes de tu cuerpo se mueven?

Los movimientos finos son necesarios para escribir o ensartar un hilo en una aguja.

Cualquiera que sea la actividad que hagas; realiza un ejercicio y por ello es importante mantener tu cuerpo bien atendido.

¿Qué partes del cuerpo se utilizan para realizar un deporte como el básquetbol o el fútbol? compara con los movimientos que el cuerpo realiza para escribir o ensartar el hilo en la aguja.

Algunos de los movimientos como sentadillas, saltos, caminar, abrir y cerrar las manos y gesticular, son movimientos en donde los músculos se están moviendo, puedes realizar los movimientos en casa.

No sólo para hacer ejercicio se mueven los músculos, sino en cualquier movimiento del cuerpo se involucra el sistema muscular y óseo, hasta para hacer gestos.

Debes conocer que tanto el sistema muscular como el óseo se enriquecen de los nutrientes que, con una dieta balanceada, ejercicio y descanso, garantizan su pleno funcionamiento, y por supuesto, quedándonos en casa, lavándonos las manos, usando mascarilla en lugares públicos y guardando distancia.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, pág. 11 “El aparato locomotor”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm?#page/11

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

LENGUAJE

¡Con los signos de puntuación te entiendo!

Aprendizaje esperado: Corrige sus textos para hacer claro su contenido.

Énfasis: Uso de puntos, comas, mayúsculas, guiones largos, signos de admiración y de interrogación.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la corrección de textos: Uso de signos de puntuación.

Descubrirás que los signos de puntuación son importantes para hacer claro el contenido de los textos, por lo que utilizarás puntos, comas, mayúsculas, guiones largos, signos de admiración y de interrogación en nuestras redacciones.

4° GRADO

CIVISMO

¿Qué afecta del ejercicio de nuestros derechos?

Aprendizaje esperado: Valora que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y promueve el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos de las demás personas.

Énfasis: Identifica situaciones del lugar donde vive, localidad, municipio o entidad en los que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: Que la niñez tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior aprendiste sobre la importancia de conocerte a ti mismo y reconocerte como valioso, porque a partir de eso podrás respetarte y respetar a otros.

Además, aprendiste que todas las personas deben ser respetadas en su dignidad, porque son valiosos e importantes.

El día de hoy vas a identificar situaciones del lugar donde vives (la localidad, municipio o entidad) en las que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: Que las niñas y los niños tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

Aunque tienes derecho a que te cuiden, es necesario que aprendas a cuidarte, para lograrlo necesitas analizar lo que te beneficia, lo que te ayuda a estar bien y aprender a reconocer el peligro y evitarlo.

Es importante tener hábitos de vida saludable: Asearte todos los días, comer sanamente, dormir temprano, protegerte del frío y del calor.

Recuerda que nadie debe obligarte a realizar acciones que te incomoden o que te pongan en peligro. Estas y otras acciones forman parte del autocuidado.

En tu libro de Formación Cívica y Ética, podrás estudiar el tema “Soy una persona con dignidad y capaz de ejercer mis derechos”, de la página 20 a 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/20

VALORES

¡Bienvenidos, Agentes!

Aprendizaje esperado: Analiza y dialoga sobre necesidades de su entorno inmediato que pueden mejorar.

Énfasis: Identifica una perspectiva alterna que lo ayuda a regular tensión o estrés.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior reflexionaste sobre la importancia de expresar tu punto de vista con respecto a algo que haya pasado en tu escuela o en tu comunidad, incluso en tu casa, aprendiste que esto es un DERECHO que tienen tanto los adultos como las niñas y niños de México.

Recuerda que, al hacerlo, tiene que ser de una manera clara y respetuosa ante cualquier situación.

También aprendiste que es muy enriquecedor poder compartir a las personas que te rodean, qué estás sintiendo y por supuesto, si estás de acuerdo o en desacuerdo de lo que está pasando y al final, argumentar tus ideas.

Algunas niñas y niños como tú, expresaron en un sondeo que están de acuerdo con las personas que cuidan el medio ambiente, con no tirar basura porque se contaminan ríos y bosques y que lo mejor es reciclar y evitar el uso de vehículos.

Otros niños y niñas dicen que están en desacuerdo con los empresarios que fabrican popotes de plástico y que la propuesta que hacen es que podrían empezar a hacerse de productos con materiales ecológicos, ¡Eso suena bien! hay algunas empresas que ya están cambiando el plástico por materiales más amigables con el medio ambiente, con componentes vegetales y biodegradables ¡Eso es maravilloso!

Es muy importante tomar conciencia que nuestra misión es hacer del mundo un lugar mejor, querer cambiar el mundo es difícil pero no es algo imposible, y la mejor manera de hacerlo es empezando con lo que nos rodea, granito a granito se forma una montaña, si puedes encontrar algo qué mejorar a tu alrededor, es un paso más hacía una vida y un mundo mejor.

En esta sesión, te proponemos que seas un Agente Especial de las Emociones.

Suscribe este compromiso, escribiendo lo siguiente: “Yo prometo ser un Agente de Cambio Emocional, prometo aprender a mejorar mi conocimiento sobre las emociones para poder lograr un cambio en el mundo, empezando por mí, por mi familia, mi casa, mi colonia, mi ciudad, mi país y el mundo entero, es un trabajo difícil, pero somos muchos y si nos apoyamos lo podemos lograr”.

Ahora estás listo para empezar el trabajo de este día.

ARTES

Observo y percibo para crear

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas tridimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Reconoce distintas piezas tridimensionales: Escultura, performance, bodypaint, arquitectura, entre otros; así como los elementos que los conforman: Textura, color, volumen, forma, profundidad.

¿Qué vamos a aprender?

La clase anterior aprendiste sobre la relación que existe entre la tridimensionalidad y los cuerpos geométricos, observaste algunas esculturas con estas características y realizaste creaciones con papel y modelado con masa.

Hoy vas a continuar trabajando con el concepto de tridimensionalidad, en específico aprenderás a identificar características que las hacen únicas, sobre todo a las piezas artísticas.

Estas características son: Su forma, el color, el volumen y la textura, al hablar de textura se refiere a los materiales con los que están elaboradas.

Verás cómo a través del sentido del tacto y de la vista puedes identificar estas características.

Si tienes libros en casa sobre el tema, o cuentas con Internet, explóralos para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Adivina con las manos. Exploración de objetos.

Cuando tienes que realizar una escultura, y te dicen que tomes en cuenta, su forma, el color, el volumen y su textura, ¿Sabes a qué se refiere?

Lo primero que hay que saber es que estas características las tienen todos los objetos tridimensionales ya sean objetos comunes o sea una obra de arte.

En esta actividad vas a explorar algunos objetos y utilizarás el sentido del tacto y el sentido de la vista. Vas a poner a prueba tus sentidos para identificar la forma, la textura, el color y el volumen de algunos objetos.

Para esta actividad vas a requerir los siguientes materiales:

Oso de peluche.

Canica.

Fibra de trastes.

Vaso pequeño de vidrio.

Tenedor.

CIENCIAS NATURALES

Las primeras vacunas de mi Cartilla nacional de Salud

Aprendizaje esperado: Valora las vacunas como aportes de la ciencia y del desarrollo técnico para prevenir enfermedades, así como de la Cartilla Nacional de Salud para dar seguimiento a su estado de salud.

Énfasis: Identificar las contribuciones del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico en la vacunación. Las primeras vacunas.

¿Qué vamos a aprender?

Harás un recorrido a través de diferentes momentos de la historia de la humanidad en cuestión de salud. Reconocerás que la contribución del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, ha logrado salvar muchas vidas a través de las vacunas.