Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 19 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 19 de octubre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

Primaria

1° GRADO

VALORES

La línea de la vida

Aprendizaje esperado: Reconoce lo que ya puede hacer por sí mismo que antes no podía, y reconoce en los demás aspectos que le gustaría desarrollar.

Énfasis: Reconoce lo que puede hacer por sí mismo y cómo esto lo ayuda a satisfacer sus necesidades.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás lo que ya puedes hacer por ti misma o por ti mismo, y que antes no podías, la forma en que esto te ayuda a satisfacer tus necesidades, además de reconocer en los demás aspectos que te gustaría desarrollar.

Identificarás aquellas características que te hacen ser una persona única y las cosas que puedes hacer sin ayuda de nadie.

¿Qué hacemos?

Aquí se puede apreciar un cofre, no tiene candado, lo único que se puede observar es que tiene un nombre en la tapa, dice “Romina” ¿Te gustaría saber que hay dentro?

ARTES

El color en todas partes

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores primarios para combinarlos, y distingue los colores cálidos y fríos.

Énfasis: Distingue los colores primarios (amarillo, azul y rojo) en producciones (dibujos) personales, así como en ejemplos de obras artísticas.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás los colores primarios (amarillo, azul y rojo) para combinarlos y distinguirás colores cálidos y fríos en dibujos, así como en ejemplos de obras artísticas.

Esta sesión estará centrada en el uso del color, específicamente los colores primarios, que son el amarillo, azul y rojo, por lo que deberás activar tu curiosidad y observar con detalle a tu alrededor.

Para iniciar debes saber que:

El color es una cualidad de los objetos que podemos percibir, los colores pueden ser primarios o secundarios; los primarios son el rojo, amarillo y azul, mientras que los secundarios son el verde, naranja y morado.

Durante la sesión notarás cómo estos colores forman parte de tu vida cotidiana y se vuelven elementos detonadores de las creaciones artísticas que realizaras en la sesión.

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente imagen, está hecha con solo tres colores, amarillo, rojo y azul, sin embargo se notan algunos colores diferentes como el naranja, verde y morado porque en algunos casos se mezclaron los colores.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¿Dónde estoy?

Aprendizaje esperado: Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales básicas.

Énfasis: Conocer un croquis y utilizarlo como modelo para diseñar uno de su propio salón.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás y representarás la ubicación de tu casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias básicas.

Descubrirás lo qué es un croquis y aprenderás a utilizarlo como modelo para diseñar uno de tu propio salón.

Los materiales que necesitarás son:

Un lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Para empezar, pon tu cuerpo en movimiento, ponte de pie, practica movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha ¿Sabes cuál es tu lado derecho y cuál es tu lado izquierdo?

Muchas niñas y niños escriben y comen con la mano derecha, pero no siempre es así, a muchas personas se les facilita más usar su lado derecho del cuerpo para muchos movimientos, a ellos los llamamos diestros; pero también hay personas que tienen mayor habilidad para realizar movimientos precisos como escribir, recortar o patear un balón con el lado izquierdo de su cuerpo, a ellos los llamamos zurdos por eso no podemos decir que todas las personas escriben con la mano derecha, pues hay quienes usan la izquierda.

El lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo y moverse en dirección a la derecha y en dirección a la izquierda, es igual para todas las personas del mundo, son parte de un conocimiento universal, así, cuando decimos voltea a tu derecha, todos podemos voltear al mismo lado, o cuando alguien dice levanta la mano izquierda, todos sabemos cuál es la mano que debemos levantar.

Observa un reloj como éste:

LENGUAJE

¡A investigar! pero, ¿Sobre qué? ¡Ya sé! ¡Sobre…!

Aprendizaje esperado: Elige un tema de su interés sobre el cual desea aprender más.

Énfasis: Exploración de textos informativos. Pertinencia de la información revisada a partir de la lectura de un adulto

¿Qué vamos a aprender?

Elegirás y exploraras textos informativos sobre un tema de tu interés sobre el cuál deseas aprender más.

En sesiones anteriores descubriste el tema sobre el cual ibas a trabajar, realizaste actividades para responder algunas preguntas sobre las ballenas y para ello leíste los textos que aparecen en las páginas 33 a 36 de su libro, en esta ocasión harás algo muy parecido, observarás algunas láminas para que descubras sobre qué temas trabajarás el día de hoy.

Seguirás con tu aprendizaje para encontrar información acerca de otro animal, con la intención de que posteriormente hagas una exposición para compartir con la familia lo que aprendiste. El animal que selecciones debe ser uno que te interese, sobre el cual quieras saber más, deberás revisar en casa textos informativos consultando materiales como libros, revistas, videos, internet, programas de televisión.

Para esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu libro de texto Lengua Materna. Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente imagen, tomate unos segundos para verla con detenimiento, la lámina dice: “Vida marina”.

2° GRADO

VALORES

La oca del poder

Aprendizaje esperado: Identifica actividades en las que necesita ayuda y que desearía hacer por sí mismo.

Énfasis: Identifican actividades en las que necesitan ayuda y que necesita ir haciendo para lograr hacerlo por ellos mismos.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades en las que necesitas ayuda y que desearías hacer por ti mismo.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas a Héctor y Saladín? pues en esta sesión seguirás con sus aventuras.

Héctor estaba de mal humor, lo invitaron a andar en bicicleta y no puede decir que en realidad no sabe, se preguntaba ¿Cómo hacen para andar en bicicleta sin rueditas? yo no tengo equilibrio, no tengo habilidad, no tengo talento.

Y como si Saladín supiera que su amigo se encuentra en problemas aparece junto a Héctor ¿Me llamabas? ¡Qué bueno que me hiciste venir porque estaba a punto de participar en una carrera de camellos y mi camello no me hacía caso, tal vez si lo dejo que se calme, en un rato que regrese y ya esté más tranquilo! así podremos correr mejor.

Héctor: ¡Saladín! qué raro, no recuerdo haber frotado la lámpara, me da mucho gusto verte, pero no sé si sea un buen día para que nos hagamos compañía.

Saladín: ¿Es porque no sé cumplir deseos, así como por arte de magia como otros genios?

Héctor: No es eso.

Saladín: ¿Es porque vine sin que lo esperaras?

Héctor: Tampoco es eso.

Saladín: ¿Es porque huelo a siglos y siglos de vivir en el desierto?

Héctor: No, a eso ya me acostumbré, no tengo ganas de estar con nadie, pero nadie, nadie porque no me siento bien, estoy enojado conmigo mismo por no poder hacer las cosas que quiero.

Saladín: La verdad me quería quedar porque te ves muy mal.

Héctor: No, pues gracias.

Saladín: Me refiero a que se ve que algo te tiene molesto, agitado y quizás pueda ayudarte de alguna forma ¿Qué es lo que no puedes hacer?

Héctor: Me invitaron a andar en bicicleta y me siento muy frustrado porque no sé andar sin las rueditas de atrás y ya soy una persona adulta, responsable, guapo, y simpático.

Saladín: Ejem, ejem… Sí, bueno… No sé qué tenga que ver la guapura y la simpatía con la conversación, pero bueno.

Héctor: Y cada vez que me enfrento a algo que no puedo hacer, me enojo y me siento triste, ya no sé si me enoja más no saber algo o que eso me afecte tanto como ahora.

Saladín: Reflexiono todo lo que le dijo su amigo: Entiendo, entiendo ¿Pero sí sabes que hay muchas cosas en el mundo que no podrás hacer?

Héctor: Ya sé, pero al menos debería poder hacer las cosas fáciles, como andar en bici.

Saladín: ¿Y quién dice que andar en bici es fácil?

Héctor: Pues todos mis primos, desde chiquitos, aprendieron y yo no.

Saladín: Tienes una ventaja en este día, aunque estás enojado y confundido, frustrado y triste, tienes claro que lo que necesitas y quieres es aprender a andar en bicicleta ¿Cierto?

Héctor: Sí, eso sí lo tengo claro.

Saladín: Y también sabes que estar enojado y triste no te ayuda mucho a lograr eso. ¿Cierto?

Héctor: Muy bien.

Saladín: Y también tienes claro que sabes y puedes hacer muchas otras cosas ¿Cierto?

Héctor: Sé cantar, sé contar chistes, corro muy rápido también soy muy simpático y divertido.

Saladín: Sí, algo así mencionaste, pero no nos dijiste que fueras tan modesto.

Héctor: ¡Pero no puedo andar en bici y eso es lo que quiero porque todo el mundo sabe andar en bici!

Saladín: Empecemos por eso y ya luego vemos qué más.

Héctor: ¿Vas a cumplir mi deseo? ¡Qué bien! ya que estas, podría también pedirte que sepa pararme de manos, hacer cuatro mortales seguidos y tener muy buena puntería.

Saladín: Parece que no me conocieras, soy Saladín y lo único que sé hacer, es que la gente realice sus deseos, pero no por arte de magia, sino que los vaya consiguiendo poco a poco.

Héctor: ¡Así no quiero jugar!

Saladín: Sí andas un poco malhumorado, mejor vamos a empezar con nuestro concurso.

Héctor: ¿Cuál concurso?

Saladín: La Oca del poder.

Héctor: ¿La Oca del poder? ¿Qué es eso?

Saladín: Espera y verás.

Ayuda a Saladín y a Héctor a jugar “La Oca del poder” y necesitas los materiales que a continuación Saladín menciona:

Saladín: Héctor vamos a buscar

Hojas blancas.

1 lápiz o pluma.

y un vaso de agua.

Héctor: ¿Un vaso de agua?

Saladín: Vengo desde el desierto, tengo mucha sed.

Héctor: Ah, muy bien, le entrega el vaso de agua.

Saladín: Bienvenidas y bienvenidos a La Oca del Poder. El programa de concursos en el que todas y todos pueden.

Héctor: ¿Qué haces?

Saladín: Tú sígueme la corriente, el día de hoy tenemos muchos retos y pruebas que cumplir, antes que cualquier otra cosa, vamos a movernos un poquito pensando en lo que nuestro cuerpo puede hacer, si no puedes correr o saltar, lo puedes hacer con los brazos, con la cabeza o con ayuda de alguien.

Saladín: Comienza por la cabeza, que gire con cuidado, pero con ritmo, gira ahora los brazos, sigue con los hombros.

Héctor: Saladín, no estoy entendiendo nada de nada, quizás estás confundido ¿Te sientes bien?

Saladín: Tú síguele y verás, estamos en este programa de concursos la Oca del Poder donde todas y todos ganan, porque todas y todos pueden.

Héctor: ¿Pueden qué?

Saladín: Pueden algo.

Héctor: Eso es muy aburrido, quiero ganar solo yo.

Saladín: ¿Cómo sabes que es aburrido si nunca lo has hecho?

Saladín: Toma tu hoja y tu pluma.

Saladín: Divide la hoja en tres partes, en la primera pondrás el título: Yo puedo solito (a). En la segunda pondrás de título ¿Me ayudas? y en la tercera “Yo podré”.

Tendrás 30 segundos para anotar, en la primera separación, todas las cosas que puedes hacer por ti mismo sin ayuda de nadie, pueden ser cosas de todos los días como caminar, comer o dormir, pero también pueden ser cosas especiales como montar camellos, vivir en una lámpara mágica o volar en una alfombra.

Héctor: Sólo tú y tu familia pueden hacer eso, genio.

Saladín: Jajaja cierto, bueno, bueno ¿Tienes alguna duda de qué es lo que debes hacer?

Héctor: ¿Podemos hacer una prueba?

Saladín: ¡Claro que sí! ¡Cooooorre tiempo!

ARTES

Identifico y actúo

Aprendizaje esperado: Inventa movimientos que pueden acompañar la presentación artística.

Énfasis: Experimenta libremente la producción de movimientos a partir de impulsos sonoros que le sugieran la calidad del movimiento del tiempo (súbito-sostenido).

¿Qué vamos a aprender?

Inventarás movimientos que pueden acompañar la presentación artística.

Explicarás movimientos, con diferentes características a lo visto en clases pasadas, le darás un nombre, para identificarlo y así poder jugar con ellos.

Dentro de los movimientos explorados con anterioridad, recuerda aquellos que realizaste fuerte, liviano, en una sola dirección o en diferentes direcciones.

En esta sesión explorarás:

Movimientos súbitos: Bruscos, rápidos y que casi siempre son cortos.

Movimientos sostenidos: Prolongados, durables que mantienen cierta velocidad.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Movimientos súbitos.

Son todos aquellos que se producen de manera brusca, rápida y la mayor de las veces son cortos, por ejemplo, los movimientos naturales súbitos son: Voltear, caerse, aventarse, empujar, golpear, aplaudir, sacudirse, estornudar, toser.

Aquellos producidos por algo externo: Al frenar un automóvil, cuando suena una alarma, escuchar un trueno, cuando nos empujan, cuando empieza a llover.

Actividad 2. Ejecutar con música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las siguientes indicaciones:

Un paseo musical por el México del siglo XIX.

Ahora realiza los siguientes movimientos al ritmo de la música.

Marchar.

Aplaudir.

Teclear en el aire.

Empujar hacia los lados.

Sacudirse.

Empujar con una mano.

Jalar.

Brincar.

Estos fueron los movimientos súbitos

Actividad 3. Movimientos sostenidos.

Los movimientos sostenidos son lo contrario a los movimientos súbitos, son aquellos que realizas con una intención suave, durable, prolongados, manteniendo casi siempre una velocidad continua, por ejemplo: Bostezar, respirar, estirar cuando nos levantamos, el estiramiento del gato o el perro, acariciar.

Por ejemplo, ahora los que se producen por un elemento externo: Empujar algo pesado, jalar algo pesado, cuando se frena el autobús, cuando caminas, pero no quieres hacer ruido, respirar profundo, deslizarse, flotar, presionar.

Actividad 4. Realizar la actividad con música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las indicaciones.

Orquestas de Baile de los años 20 y 30.

https://youtu.be/bir9Z6_pjRI

Explora los siguientes movimientos, pero ahora con la música.

Marcha y empujar hacia los lados y regresa (con todo el cuerpo).

Empujar al frente y jala hacia atrás (con todo el cuerpo).

Acariciar un brazo, después el otro.

Flotar.

Deslizar hacia un solo lado 4 veces y 4 de regreso.

Presionar y relajar 4 tiempos.

Imitar el vuelo de un ave 4 tiempos.

Subir y bajar una mano en 4 tiempos.

Realiza ejercicios de respiración para recuperarte.

Actividad 5. Combinarlos con la misma música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las indicaciones:

Orquestas de Baile de los años 20 y 30.

https://youtu.be/bir9Z6_pjRI

Explora con la música los siguientes movimientos:

Marcha y empujar hacia los lados y regresa (con todo el cuerpo).

Empujar al frente y jalar hacia atrás (con todo el cuerpo) súbito y sostenido.

Acariciar un brazo, después el otro súbito y sostenido.

Flotar súbito y sostenido.

Deslizar hacia un solo lado súbito.

Presionar y relajar sostenido.

Imitar el vuelo de un ave sostenido.

Subir y bajar una mano en súbito.

Pues ahora ya sabes distinguir entre dos tipos de movimientos: Los súbitos que son aquellos que se dan de manera más corta y brusca y los sostenidos que se dan de manera más prolongada manteniendo una sola velocidad.

El Reto de Hoy:

Busca con ayuda de alguien de tu familia una canción que te invite a realizar los movimientos que acabas de explorar: Súbitos y sostenidos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Costumbres de ayer y hoy

Aprendizaje esperado: Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vive y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

Énfasis: Identificar, describir y comparar costumbres familiares, y cambios y permanencias a través del tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vives y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

Identificarás, describirás y compararás costumbres familiares, y cambios y permanencias a través del tiempo.

Aprenderás acerca de las costumbres y cómo han cambiado a lo largo del tiempo.

A lo largo de estas sesiones has aprendido que las costumbres son comportamientos habituales en la manera de actuar o comportarse de una persona, familia o población. También puedes decir que es una práctica tradicional que con el paso del tiempo se vuelve algo propio de un grupo de personas o una población completa que habita en cierto lugar y que los distingue de los demás.

¿Qué hacemos?

¿Sabías que hay actividades que hace tu familia y son costumbres? por ejemplo, festejar un cumpleaños, ir a pasear a un parque, incluso algunos de los juegos que realizan, son costumbres que las personas o familias han mantenido con el paso del tiempo.

¿A qué jugabas cuando eras niña (o)?

¿Con qué jugabas cuando eras niña (o)?

¿Crees que los juegos de antes se parecen a los juegos de ahora?

¿Quieres saber a qué jugaban las niñas y los niños de antes?

¿Crees que los juegos con los que te diviertes tienen que ver con las costumbres de tu familia?

A lo largo de esta sesión vas a seguir reflexionado sobre las costumbres que tienen las familias respecto a las formas de convivencia, cuáles han cambiado y cuáles siguen permaneciendo.

Actividad 1

Reflexiona sobre las costumbres de tu familia, platica con ellos para conocer acerca de las costumbres que tienen y registra en la siguiente tabla.

LENGUAJE

¿Qué nos informan los libros?

Aprendizaje esperado: Explora textos en los acervos para seleccionar aquellos que le permitan saber más sobre el tema que le interesa. Utiliza diferentes indicadores como: Título, subtitulo, estructura, ilustraciones para seleccionar materiales que puedan cumplir con sus propósitos. Lee los textos e identifica que información le ofrece cada uno sobre el tema de su interés.

Énfasis: Aprendizaje de cómo consultar y comparar diversos textos y registro de datos bibliográficos sencillos.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás textos en diversos libros para seleccionar aquellos que te permitan saber sobre un tema de tu interés.

Aprenderás a consultar, y comparar los textos.

Registrarás datos bibliográficos sencillos.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdan las características de los textos informativos? para recordarlas, observa las páginas del libro siguiente: