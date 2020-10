INE ofrece empleos de hasta 10 mil pesos; estos son los REQUISITOS

El Instituto Nacional Electoral (INE) de Morelos lanzó una convocatoria para empleo durante el proceso electoral 2020-2021, en las que se ofrece un salario de hasta 10 mil pesos.

El proceso de registró estará disponible hasta el 1 de diciembre de este año y los puestos de supervisor electoral y capacitados asistente electoral son los que se ofrecen.

Sobre el salario, los supervisores recibirán como pago la cantidad de 10 mil pesos, mientras que los capacitadores tendrán un sueldo de 7 mil.

Requisitos para el empleo en el INE

En la convocatoria el INE publicó los documentos que deberán presentar los interesados: acta de nacimiento, credencial del INE, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, RFC, CURP, cinco fotografías tamaño infantil en blanco y negro; correo electrónico y documento que avale, como mínimo, haber cursado la secundaria.

Adicional, los interesados deben cumplir como requisito: saber conducir y contar con licencia vigente; tener no más de 60 años cumplidos el día de la elección, y contar con disponibilidad de tiempo.

Además, no haber sido condenado por delito alguno, no militar en partido político alguno y no ser familiar directo de ningún consejero o vocal de la institución.