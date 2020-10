Mario Delgado critica edad de Muñoz Ledo para dirigir Morena

Mario Delgado aseguró que Porfirio Muñoz Ledo ya no tiene edad para dirigir un partido como Morena.

"Porfirio ya no puede cumplir ni siquiera con su responsabilidad como diputado federal, ya no puede venir y un dirigente de Morena tiene que estar en el territorio, tiene que estar recorriendo constantemente el país", indicó en entrevista realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El candidato a presidir Morena dijo que no le preocupa la denuncia penal por presunto desvío de recursos públicos presentada en su contra por Muñoz Ledo.

“Ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no tiene nada, es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción por las acusaciones que le han hecho, bastante graves, al diputado, yo creo que tiene él que hacerle frente a esas acusaciones”, respondió Delgado en alusión al presunto acoso ejercido por el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Dijo que continuará sus giras y que solo le falta decidir que estados recorrerá este fin de semana.

Reiteró que no sabe si asistirá, mañana, a la reunión con candidatos a presidir Morena, convocada por el actual dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar.

"El presidente del partido no fue claro conmigo. A mí me invitó a una reunión con algunos integrantes del CEN. Después me enteré en los medios que era una invitación también para el diputado Muñoz Ledo, entonces, no sé a qué me invitó", explicó.

Por: Nayeli Cortés