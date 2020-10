Deliberan jueces pena que impondrán a Miss Moni, por caso Rébsamen

Los tres jueces del tribunal de enjuiciamiento deliberan cuál será la pena que impondrán a Monica García Villegas, "Miss Moni", por el caso Rébsamen.

En el inicio de dicha audiencia, se escucharon las argumentaciones del Ministerio Público, de los abogados de los padres y de la defensa de “Miss Moni”.

Al declararse un receso en la audiencia final, el abogado Rosendo Gómez reconoció que la exdirectora manifestó su molestia con los padres de los 19 estudiantes fallecidos en el sismo del 19 septiembre del 2017, por su rechazo constante en el proceso.

“La maestra mostró ya la indignación que sufrió en el proceso, sobretodo su molestia con los padres de familia. Uno de sus principales reclamos era que no habían recibido un pésame; entonces se aprovechó el juicio para otorgarles el pésame y después dijeron que ya no querían escuchar a la maestra y ante ello, la maestra dijo, yo no tengo que pedirles perdón de eso”, señaló.

Pidieron 57 años

El pasado 18 de septiembre, Mónica García Villegas fue declarada culpable del delito de homicidio culposo por la muerte de 26 personas entre ellas, 19 menores de edad, tras el colapso del Colegio Rébsamen en el sismo del 19 de septiembre del 2017.

La Fiscalía General de Justicia solicitó 57 años de prisión en contra de la propietaria del Colegio.

La FGJCDMX indicó que más allá de toda duda razonable, las pruebas desahogadas fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal, con lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa del plantel que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La representación social pidió 52 años de prisión por el delito de homicidio culposo, al tener calidad garante de las vidas de todos los que conformaban la comunidad educativa, y cinco años adicionales por el delito de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables, hipótesis de propietaria.

Por Jorge Almaquio García Chagoya