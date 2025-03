Trump deporta a migrante venezolano a una prisión en El Salvador; su esposa denuncia que se encuentra desaparecido

Familiares de migrantes venezolanos que han sido trasladados de Estados Unidos a la prisión de máxima seguridad de El Salvador han denunciado no tener información sobre sus seres queridos. Decenas de personas han informado que sus familiares se encuentran en calidad de "desaparecidos", puesto que no hay información de ellos en el localizador en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Tal es el caso de Johanny Sánchez, quien declaró al medio Associated Press, que su esposo Franco Caraballo fue uno de los 200 migrantes venezolanos que fueron trasladados de Estados Unidos a El Salvador por la administración de Donald Trump, esto tras ser acusado por presuntamente formar parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sobre el señalamiento, la mujer confirma que su esposo no era un criminal y que no estaba integrado al crimen organizado.

Sánchez denuncia que desde el pasado fin de semana del 15 y 16 de marzo perdió el rastro de su esposo, puesto que su nombre desapareció del localizador en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Agrega que en El Salvador no hay una base de datos para poder buscar si su pareja se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad, donde además no se permiten visitas y ha sido fuertemente criticada por violar los derechos humanos básicos.

Familias de migrantes han denunciado no tener información de sus seres queridos

Cientos de migrantes fueron llevados a El Salvador. Foto: cuartoscuro.

Aunado al caso de Caraballo, otra mujer declaró para Associated Press, que su hijo se encuentra en una situación similar. La madre de familia, llamada Xiomara Vizcaya, contó que su hijo Ali David Navas Vizcaya se encontraba detenido en Estados Unidos desde 2024, esto tras ser detenido entre un cruce fronterizo de Estados Unidos y México. La mujer agregó que la última vez que habló con su hijo fue el pasado viernes 14 de marzo, cuando él le dijo que probablemente sería deportado.

“Me dijo: ‘por fin vamos a estar juntos y esta pesadilla va a terminar’”, contó Vizcaya en una entrevista telefónica que sostuvo con el medio antes mencionado. La madre de familia añadió que ahora el nombre de su hijo ya no aparece en el sistema ICE. Informó que Ali David tenía tatuajes en el cuerpo, los cuales podrían haber llevado a las autoridades estadounidenses a confundirlo erróneamente como un miembro del Tren de Aragua, hecho que negó categóricamente.

Donald Trump envió a El Salvador a cientos de migrantes

El presidente estadounidense confirmó que envió a migrantes a El Salvador. Foto: Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para trasladar a más de 200 migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador. Los deportados han sido señalados por presuntamente ser integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, una organización criminal que el gobierno estadounidense ha catalogado como terrorista. Cabe mencionar que el mandatario estadounidense pasó por alto una orden emitida por un juez en la que se le prohibía usar este recurso legal por considerar que no se podría aplicar para este fin.

"Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven! Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación, que se permitió en Estados Unidos debido a la incompetencia del liderazgo demócrata", escribió el presidente Donald Trump en un video compartido el pasado 16 de marzo, donde se ve el envió de los migrantes a El Salvador.