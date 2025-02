A 11 años de la desaparición de su madre, su padre le confiesa dónde la enterró

Ahmed Al-Khatib fue declarado culpable de la desaparición de su esposa Rania Alayed y condenado a pasar una pena mínima de 20 años en la cárcel. A 11 años del crimen, el recluso confesó a su hijo Yazan Khabib el lugar donde enterró los restos de su madre a quien asesinó.

Rania Alayed era madre de tres hijos que dejó en la orfandad luego de haber sufrido una vida de abusos por parte de su esposo nueve años mayor que ella, lo que la llevó a perder la vida a manos del padre de sus hijos hace 11 años en Mánchester, Reino Unido.

El miércoles, Yazan Khabib de ahora 21 años de edad, visitó a su padre en la prisión HMP Dovegate en Staffordshire y durante su estancia, Ahmed Al-Khatib le confesó el sitio donde enterró a su madre. El joven avisó a las autoridades para que lleven a cabo la búsqueda de la mujer.

"Él (Ahmed Al-Khatib) me dijo que me acercara a la policía y les dijera que estaba listo para revisar el lugar. Lo revisaron y comenzaron a buscar": Yazan Khabib.

Yazan Khabib busca un lugar de descanso adecuado para su madre. Foto: MEN Media

Yazan Khabib busca un lugar de descanso adecuado para su madre

Yazan espera que los resultados de la búsqueda del cuerpo de su madre sean positivos para que finalmente ella pueda tener un "lugar de descanso adecuado", aseguró citado por el Daily Mail, quien señaló que tras la confesión que le hizo su padre, le pidió perdón:

“Siempre me ha dicho que si hay algo que pueda hacer para cerrar el episodio, entonces puedo pedirle cualquier cosa. Dijo que me contó lo de los restos. Antes hubo búsquedas de terrenos pero no tuvieron éxito a propósito, eso es lo que me ha contado mi papá. Quería que esperara a que fuera mayor para explicarme todo”, aseguró Yazan Khabib.

Yazan Khabib es estudiante de enfermería y cuando tenía 13 años fue llevado a un hogar donde fue adoptado. Indicó que siempre ha querido saber en dónde está su madre a quien recordó como “una persona fantástica y muy amable. Ella fue una madre fantástica para mí y mis dos hermanos", dijo de la mujer que fue asesinada por su esposo que justificó el hecho como “un crimen de honor”.