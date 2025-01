Enfermera acusada de envenenar bebés y matarlos dentro un hospital habla por primera vez: "me arruinaron la vida"

La comunidad internacional sigue conmocionada por el caso de la enfermera argentina Brenda Agüero, quien es acusada por envenenar a cinco bebés recién nacidos utilizando potasio, e intentar asesinar a otros ochos dentro del Hospital Neonatal de Córdoba. La historia de la mujer ha ganado popularidad en días recientes debido a que actualmente se está llevando a cabo un juicio en su contra, donde se determinará si es culpable, o inocente, de los señalamientos en su contra.

Este martes 7 de enero Agüero declaró, por primera vez, frente al tribunal donde está siendo juzgada. Delante de un juez, la enfermera contó su versión de los hechos, agregando que ha sido agredida dentro de la cárcel por los señalamientos que la relacionan con el evenenamiento de al menos cinco bebés del Hospital Neonatal de Córdoba. La mujer afirmó que teme por su vida y que ahora está segura de que nunca podrá volver a estar cerca de un niño.

Al hablar sobre el crimen que se le acusa, Agüero dijo que no podía negar las muertes, pero aseguró que ella no está relacionada con lo sucedido: "las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso", dijo la enfermera frente al juez. Añadió que el sueño de toda su vida se convirtió en una "pesadilla", luego de que la señalaron por los asesinatos de los recién nacidos.

Enfermera niega envenenar a los bebés del Hospital Neonatal de Córdoba

La enfermera dio sus primeras declaraciones. Foto: @MolinaGusta

"No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, comentó Brenda Agüero al hablar sobre su pasión por la enfermería y cómo los señalamientos en su contra han imposibilitado que vuelva a ejercer con menores de edad.

Agüero volvió a negar estar relacionada con las muertes de los bebés y señaló que las acusaciones en su contra no son ciertas: "nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología", dijo. "Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", añadió la enfermera.

Fiscalía la señala por envenenar bebés para sobresalir en su empleo

Los menores murieron por envenenamiento. Foto: freepik.

Los fiscales a cargo del caso acusan a la enfermera por presuntamente haberle inyectado insulina y potasio a 13 bebés del Hospital Neonatal de Córdoba. La Fiscalía sostiene su hipótesis con las autopsias realizadas a dos de los cuerpos, donde les encontraron altos niveles de ambas sustancias en los exámenes toxicológicos, con aplicaciones exógenas e inoculaciones erráticas.

Aparentemente, Brenda Agüero habría intoxicado a los recién nacidos para sobresalir en su trabajo por encima de sus compañeros. Se espera que otras 10 personas acudan al tribunal para brindar su declaración sobre el tema. Se espera que al concluir el juicio se determine si la mujer es culpable, o inocente, por los señalamientos que hay en su contra.

Sigue leyendo:

Así fue el momento exacto del espantoso terremoto en el Tíbet que dejó IMÁGENES apocalípticas | VIDEOS

Motociclista intenta tomarse una selfie en movimiento y termina en tragedia