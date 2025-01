Descubren extraña relación entre el hombre que hizo estallar la Cybertruck en Las Vegas y el tirador de Nueva Orleans

Autoridades estadounidenses confirmaron que ya fue identificado el hombre que hizo estallar la camioneta Cybertruck frente a la Torre Trump en Las Vegas, Nevada. Las primeras indagatorias sugieren que el sospechoso respondía al nombre de Matthew Livelsberger y era miembro activo del ejército, pero se encontraba de licencia cuando llevó a cabo el ataque.

Medios locales detallaron que Liveslberger creció en Ohio, donde se casó con la trabajadora social Sara Livelsberger. A lo largo de su carrera, el militar sirvió con el ejército en Afganistán. Además, se reveló que durante las elecciones de 2016 compartió una serie de publicaciones en Facebook con retórica anti-Trump.

Presuntamente Liveslberger se encontraba descansando de sus obligaciones en Alemania cuando perpetró el ataque. Las autoridades estadounidenses sospechan que el hombre alquiló la Cybertruck en Colorado Springs y condujo a través de la frontera hacia Nevada la mañana del pasado miércoles 1 de enero, para poder realizar el ataque frente a la Torre Trump.

Ambos atacantes estuvieron en la misma base militar

Liveslberger era militar activo. Foto: Linkedin.

Fuentes policiales también han revelado que Livelsberger sirvió anteriormente en la misma base militar que el hombre que atropelló a una multitud en la ciudad de Nueva Orleans. Hasta ahora, no se ha aclarado si ambos sospechosos se conocían y habían planeado los atentados juntos, o si no tenían algún tipo de vínculo. No obstante, las autoridades siguen trabajando para esclarecer ambos hechos.

Shamsud Din Jabbar - el terrorista que atropelló a decenas en una fiesta de Año Nuevo en Nueva Orleans - sirvió en Fort Liberty, en Carolina del Norte. Mientras que Livelsberger - el sospechoso por la explosión de la Cybertruck - vivía anteriormente en una dirección cercana a esa base, los investigadores aún no han confirmado la ubicación de la base que ambos tenían en común.

Los dos agresores perdieron la vida

Shamsud Din Jabbar trabajo en la misma base militar que Livelsberger. Foto: 82nd Airbone Division

Livelsberger sirvió durante más de 19 años en el ejército, 18 de los cuales los pasó en las Fuerzas Especiales, según su perfil de LinkedIn. Su puesto actual figuraba como gerente de sistemas remotos y autónomos, puesto que ocupaba desde hacía apenas tres meses. Cabe mencionar que el hombre fue la única víctima mortal que dejó la explosión de la Cybertruck; las autoridades indican que el camión de acero inoxidable pudo contener gran parte de la explosión y así se evitaron más daños.

Unas horas antes del ataque en Las Vegas, Shamsud Din Jabbar manejó un vehículo eléctrico y atropelló a una decena de personas que celebraban el Año Nuevo en la ciudad de Nueva Orleans, matando a 15 peatones e hiriendo a decenas de personas.

