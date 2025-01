Motociclista a exceso de velocidad arrolla a mujeres que comían en un puesto callejero | IMÁGENES FUERTES

Una comida de amigas terminó en tragedia luego de que una de las mujeres terminó siendo arrollada por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad. El lamentable accidente ocurrió en Sao Paulo, Brasil, y quedó captado por cámaras de seguridad de la zona. Aunque se desconoce la fecha exacta del suceso, la grabación se volvió viral - en redes sociales - en días recientes, causando conmoción entre los internautas.

De acuerdo con medios locales, la víctima de este terrible accidente es una mujer llamada Thamiris Ferreira, quien se encontraba con sus amigas disfrutando de comida callejera, cuando un motociclista a exceso de velocidad la embistió y la arrastró por varios metros. Al momento del accidente, la mujer estaba sentada en la orilla de la calle, mientras sus amigos ingerían bebidas y degustaban de sus alimentos.

Las grabaciones de seguridad muestran que Thamaris estaba conversando con sus amigos, cuando el motociclista apareció a exceso de velocidad y la impactó por la espalda, lanzándola por los aires y arrastrándola por varios metros. Por fortuna, la mujer recibió atención médica oportuna y sobrevivió a sus lesiones, quedando únicamente con moretones y contusiones en el cuerpo y rostro.

Thamaris narró cómo ocurrió el accidente

La mujer fue embestida por una motocicleta. Foto: Surveillance Camera

Ahora, un medio de comunicación brasileño ha entrevistado a la joven, quien relató qué fue lo que sucedió ese día. Según Thamaris, ella se encontraba con sus amigos cuando el motociclista la impactó. La mujer recordó que el joven que conducía el vehículo estaba circulando a exceso de velocidad y ya había pasado por la calle varias veces, antes de impactarse contra ella. De igual manera, resaltó que el accidente no pasó a mayores debido a que otra motocicleta detuvo su caída.

"Sólo recuerdo que estaba sentado hablando, sosteniendo una botella y una bolsa, y sentí el impacto", dijo Ferreira. "En el vídeo se puede ver lo violento que fue. Tuve suerte de no romperme nada", dijo. Añadió que luego de ser arrastrada, ella chocó contra otra motocicleta que estaba estacionada en la zona, lo cual detuvo su caída y evitó que sufriera lesiones más graves.

Una moto salvó a Thamaris de morir

La mujer sobrevivió a sus lesiones. Foto: G1

"Lo que me salvó fue que choqué con la moto", dijo. "De lo contrario, podría haber chocado con otro auto que estuviera en la calle y entonces podría haberme golpeado la cabeza o haber sufrido una fractura", dijo la mujer. Al ser cuestionada sobre el estado de salud del motociclista que la atropelló, la mujer dijo no saber qué fue lo qué pasó con él. No obstante, ella mencionó la importancia de circular respetando los límites de velocidad.

En redes sociales se ha difundido el momento exacto del accidente. En las imágenes se ve que el motociclista a exceso de velocidad atropelló a la mujer y la dejó tendida en el piso, esto ante el asombro de sus amigos. Posteriormente la grabación finaliza mostrando a Thamaris siendo atendida por paramédicos. Las autoridades de Brasil no se han pronunciado sobre el tema en redes sociales, por lo que se desconoce el estado de salud del motociclista, así como si enfrentará, o no, cargos legales.

