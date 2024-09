¿Votos para Harris o Trump desde el espacio? Astronautas varados votarán así desde fuera de la Tierra

Butch Wilmore y Suni Williams, los dos astronautas de la NASA que se encuentran varados desde junio en el espacio en un viaje que estaba programado para durar tan sólo una semana, regresarán ahora hasta febrero de 2025. Esto supone muchos cambios en sus planes, pero uno de ellos es que tendrán que votar desde el espacio en las elecciones del 5 de noviembre, en las cuales los estadounidenses definirán a su próximo presidente o presidenta.

La NASA tenía ya un plan de contingencia para permitirles pivotar en caso de que su viaje se complicara, por lo que ya les informó que podrán votar desde el espacio.

“Es un deber muy importante que tenemos como ciudadanos y ansío poder votar desde el espacio, lo cual está muy bien. Es un papel muy importante que desempeñamos todos como ciudadanos en esas elecciones, y la NASA nos lo pone muy fácil”, dijo Williams a periodistas durante una conferencia de prensa.

Estadounidenses pueden votar desde el espacio desde 1997

Los astronautas regresarán en cinco meses, a bordo de una nave de SpaceX. Foto: Especial

La ley en Estados Unidos permite votar desde el espacio desde 1997, luego de que se incluyera que puede votar “una persona que cumple los requisitos de elegibilidad de un votante… pero que estará en un vuelo espacial durante el periodo de votación anticipada y el día de las elecciones”.

Ese mismo año, el astronauta David Wolf fue el primer estadounidense en “votar mientras flota”. Otro caso es el de Leroy Chiao, astronauta retirado, que votó en 2004 desde la Estación Espacial Internacional.

“Cuando salí para mi misión en octubre, de repente me di cuenta de que no había solicitado el voto por correo y no había hecho ningún trámite. Así que rápidamente pregunté a la NASA: ‘Oye, ¿puedo votar desde la estación?’. Y me dijeron: ‘Ah, sí, tenemos un proceso establecido. No hay problema’”, explicó Chiao, en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

¿Cómo llegarán sus votos a la Tierra?

Los votos emitidos en el espacio se envían a la Tierra a través de la Red de Espacio Cercano de la NASA, satélites que se comunican con la Tierra.

“En realidad es bastante sencillo. Se les enviará un documento de Word cifrado a sus direcciones de correo electrónico y podrán abrirlo con su contraseña”, explicó el astronauta retirado.

Después de que Wilmore y Williams completen sus votos, los formularios serán encriptados y cargados en el sistema informático a bordo de la estación espacial, que transferirá la boleta al control de la misión en Houston y luego al secretario del condado encargado de procesar las papeletas.

Se espera que sea este mismo fin de semana cuando los astronautas reciban sus boletas, por lo que sus votos llegarán a la Tierra unos cinco meses antes que ellos, pues volverán hasta febrero de 2025 en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX.

