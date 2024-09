Famosa presentadora de TV revela el desesperante maltrato que le hacía su padre

Una famosa presentadora de noticias de la BBC abrió su corazón para revelar algunos de los castigos que su padre le propinaba cuando era una niña. La periodista Victoria Derbyshire, titular del noticiero estelar Newsnight, acusó a su progenitor de ser una persona acosadora y abusiva que hacía maltrato infantil.

Victoria Derbyshire ha enfrentado varios contratiempos en su vida, el más reciente fue su lucha en contra del cáncer de mama; sin embargo unas de las situaciones que también marcó su vida fue haber sido una niña maltratada en manos de su propio padre, dijo en entrevista con The Independent.

Victoria Derbyshire y su padre Anthony. Foto: Bruce Adamas / Daily Mail

En varias oportunidades, el padre de Victoria, Anthony Derbyshire, tomaba sopa hirviendo para arrojarla encima de la entonces niña, recordó la comunicadora. En una de las ocasiones, Victoria dijo que no hizo nada más que aguantar para no seguir siendo violentada.

"No dije nada, no grité. Simplemente me levanté, fui al lavabo y me lavé": Victoria Derbyshire.