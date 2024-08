¿Puedo regresar a EU después de haber sido deportado?

Manuel volvió a México hace unos meses, en Estados Unidos se quedó su esposa y un hijo de 3 años. Fue deportado, luego de una década de trabajo, de contribuir con la economía y pagar impuestos. Hoy piensa que no volverá a ver a su familia, aunque esto podría no ser cierto. Como Manuel hay cientos de personas que son deportadas debido a irregularidades en su estancia migratoria en el país vecino, sin embargo ser deportado no es sinónimo de poder regresar a esa nación nunca más.

De acuerdo con la firma de abogados MEXUS Migración, especializados en temas migratorios, "la deportación es el proceso de inadmisibilidad que lleva a cabo el país cuando una persona incumple con las leyes migratorias y conlleva una expulsión. Aunque no constituye un acto arbitrario, sí tiene un impacto en la vida del deportado. Sin embargo, al margen de la creencia popular, está lejos de ser lo peor que le puede pasar a un migrante y no siempre implica un castigo de por vida.

En 2023, Estados Unidos casi duplicó en comparación con el año anterior, los arrestos de control migratorio y aumentó las remociones de las personas que no contaban con una base legal para permanecer en el país. “Detrás de cada arresto y remoción hay historias de familias que se formaron hace años, de vidas ya establecidas y que no tienen una razón para regresar a sus países de origen. Por ello, es muy común que busquen entrar a Estados Unidos de nuevo. En algunos casos es

posible”, detalla el Director de Operaciones de MEXUS Migración.

¿Si fui deportado puedo regresar a Estados Unidos?

Ser deportado no quiere decir que no podrás volver a Estados Unidos. Foto: Copilot

Es importante aclarar que la deportación no siempre conlleva una prohibición permanente para regresar al país del que una persona fue expulsada. Los trámites migratorios que deben realizarse para buscar un retorno a Estados Unidos dependen del estatus migratorio de cada caso.

Es importante contar con asesoría en casos de deportación para contar con todos los elementos necesarios para poder reingresar al país del que se fue expulsado y lo más importante es entender que hay varios estatus en el tema migratorio. A continuación explicamos a detalle cada uno.

Deportación: es el proceso en el cual una persona que reside en Estados Unidos es presentada ante un juez de inmigración. Este evalúa si ha habido alguna violación a las leyes de inmigración y, de ser el caso, otorga la orden de deportación. La ejecución de dicha orden está a cargo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y conlleva un castigo de 5, 10 o 20 años de inadmisibilidad. Entre las razones por las que una persona puede ser deportada están: Entrada ilegal al país, violación de las condiciones del visado o haber cometido delitos graves como asesinato, falsificación, fraude, violación, tráfico de drogas o armas.

Remoción formal: Esto puede ocurrir si la persona intenta ingresar a Estados Unidos y es interceptada antes de hacerlo, o si, por ejemplo, estaba viajando con una visa de turista pero se descubre que previamente ha hecho un uso indebido de la misma. Si es la primera vez que la persona es removida el castigo puede ser de hasta 5 años, pero, si hay reincidencia, las consecuencias pueden ser más severas.

Withdrawal of Application (Retiro de Aplicación): Se trata de un mecanismo que permite al individuo retirar voluntariamente su solicitud de entrada al país y con esto evita un registro formal de inadmisibilidad. Sucede cuando hay dudas sobre la intención del viajero de respetar las leyes migratorias, pero estas no se han violado explícitamente.

Así puedes regresar a Estados Unidos después de haber sido deportado

Consulta cuál es tu estatus migratorio. Foto: Freepilk

Ruta para regresar a Estados Unidos después de una deportación

De acuerdo con MEXUS Migración si una persona deportada desea regresar a Estados Unidos debe seguir los siguientes pasos:

Identificar la intención del viaje

Determinar si el propósito del viaje es vacacional (visa de no inmigrante) o para residir con familiares directos en Estados Unidos (visa de inmigrante). Esto es relevante debido a que los procesos de “perdón legal” o de exención de inadmisibilidad son diferentes para cada circunstancia.

Evaluar el tiempo fuera del país

Cuanto más tiempo haya pasado desde la deportación, más fácil puede ser “curar” la inadmisibilidad. Por ejemplo, si el castigo fue de 10 años, una vez transcurrido ese tiempo, la persona puede ser elegible para solicitar una visa nuevamente.

Asesoría legal

Es fundamental obtener una buena asesoría legal para identificar la razón de la deportación y las opciones disponibles para solicitar una exención de inadmisibilidad. Un abogado especializado puede ayudar a presentar dicha solicitud.