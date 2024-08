Talibanes en Afganistan despiden a cientos de oficiales por no poder dejarse crecer la barba

El grupo militante de talibanes en Afganistán ha comenzado a despedir a cientos de oficiales debido a que no pueden dejarse crecer una barba, pues de acuerdo con la ley islámica (Sharía), que este grupo respeta estrictamente, todos los hombres musulmanes deben tener obligatoriamente una barba que tenga al menos “la longitud de un puño”.

Mohibullah Mokhlis, director de planificación y legislación del Ministerio, dijo en una conferencia de prensa en Kabul que “281 oficiales imberbes fueron identificados, confirmados y destituidos” de los servicios de seguridad del país en los últimos 12 meses, de acuerdo con el medio británico The Telegraph.

“Se corrigió el peinado de 450 muyahidines militares para que cumplieran con la Sharía. Y algunos que infringieron el peinado repetidamente fueron enviados a tribunales militares”.

Barba debe medir más de un puño de longitud

La barba es un distintivo de los varones, según la ley islámica. Foto: AP

Los talibanes también prohibieron a los barberos de varias provincias afeitar o recortar la barba, alegando que el edicto se ajusta a la ley Sharía. De acuerdo con la ley islámica, los hombres musulmanes deben tener una barba que tenga al menos "la longitud de un puño".

Recortarse la barba más corta que el largo del puño o afeitarla por completo está prohibido en Afganistán, donde la barba se considera “una característica distintiva” dada a los hombres para “separarlos de las mujeres” por la “sabiduría divina de Dios”.

Incluso oficiales experimentados fueron despedidos

No tener barba puede derivar en acoso constante. Foto: AP

The Telegraph incluso citó a oficiales que habían sido despedidos por afeitarse el rostro o no poder dejarse crecer la barba lo suficiente.

“No puedo dejarme barba y me llamaban constantemente para acosarme. Hace unos tres meses, el comandante me dijo que ya no podía quedarme en la unidad debido a mi barba”, dijo uno de ellos.

“Me uní a ellos por razones económicas, pero durante el año que estuve con ellos sufrí mucho acoso por no poder dejarme crecer la barba. Decían que no era un verdadero musulmán”, afirmó otro.

Entre los despedidos por los talibanes por su incapacidad para dejarse crecer el vello facial incluso había hombres experimentados.