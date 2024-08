IMÁGENES FUERTES: camión de carga atropella a trabajadores de limpieza en la carretera

En redes sociales se volvió viral una grabación que muestra el momento exacto en el que el conductor de un vehículo pesado embistió y atropelló a presuntos trabajadores de limpieza, quienes se encontraban sobre una carretera realizando sus trabajos. Hasta ahora, se desconoce - con exactitud - en qué lugar sucedieron los hechos, pero trascendió que el clip aparentemente habría sido filmado en Japón.

Aunque el video original se difundió desde el pasado 2023, fue este domingo 18 de agosto de 2024 que el video comenzó a ganar relevancia en redes sociales, luego de que distintos internautas retomaran el caso e iniciaran un fuerte debate en torno a las violentas imágenes. En la grabación, tomada por las cámaras del camión, se ve que el conductor atropelló al menos a una persona, un supuesto trabajador de la carretera.

Camión pesado atropella a trabajadores de una carretera

El accidente ocurrió hace un año. Foto: @lamanoconpelos1

Las cámaras captaron que el hombre iba conduciendo una unidad pesada, cuando en la toma aparecen trabajadores de limpieza. Los trabajadores estaban advirtiendo de su presencia con banderas amarillas, señal de precaución, y con un camión con las luces encendidas. No obstante, el conductor de la unidad pesada - presuntamente - no se dio cuenta de su presencia y no hizo nada por girar el camión o frenar.

Por desgracia, el conductor del camión terminó atropellando a los trabajadores de limpieza, uno de ellos quedó sobre el asfalto y terminó siendo aplastado por la unidad. Todo el accidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del carro. Cabe mencionar que el accidente ocurrió hace un año, pero - hasta la fecha - no hay información suficiente sobre la tragedia.

Se desconoce si la víctima sobrevivió

Se desconoce si la víctima murió. Foto: @lamanoconpelos1.

En este sentido se desconocen las causas que ocasionaron el fatal accidente y qué fue lo que ocurrió con las víctimas, por lo que se desconoce si sobrevivieron, o fallecieron. Usuarios de internet han abierto un fuerte debate en redes sociales, ya que algunos han justificado al conductor de la unidad pesada, mientras que otros exigen justicia para los trabajadores que fueron atropellados.

"La muerte iba específicamente por ese hombre, todo se acomodó perfectamente"; "Se trata de un incidente trágico y estremecedor. Nos recuerda lo impredecibles y peligrosas que pueden ser las obras en la carretera. Mis pensamientos están con las familias y los compañeros de los trabajadores implicados"; "Una escena digna de una película de terror. No puedo creer que algo así haya pasado en la vida real", son los comentarios que recibió el clip.