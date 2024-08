Milei ofende a AMLO por la suspensión de la resolución de la OEA sobre Venezuela

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra tres presidentes de Latinoamérica incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazara dar resolución sobre el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.

Javier Mieli y su administración exigieron que se llevara a cabo un recuento de los sufragios para reconocer al “verdadero” ganador de la jornada, indicó el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en las redes sociales, en donde señaló que Venezuela fue víctima de un fraude orquestado desde la cúpula del presidente Maduro.

Javier Milei llamó cómplices de la dictadura a AMLO, Lula da Silva y a Gustavo Petro. Foto: Archivo

¿Por qué Milei arremetió contra AMLO?

El presidente Milei compartió una posteo en la red social X donde están las fotografías de los presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes son señalados de ser los responsables de la respuesta de la OEA sobre Venezuela.

“Queda rechazada la resolución en la OEA sobre Venezuela por culpa de estos 3 cómplices de la dictadura”, dice la publicación que Milei compartió y en la que emitió su opinión en el que enfatizó tener la razón ante su visión de “ver comunismo en todos lados”, acotó.

¿Qué ofensa dijo Milei a AMLO?

“Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados…Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado”, comenzó escribiendo el mandatario argentino y continuó:

“En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”: Milei.

El mensaje de Javier Milei llega días después del mensaje que le hizo Nicolás Maduro quien lo llamó “cobarde” y “basura”: “Milei basura, vos sos la dictadura, Milei vende patria, cobarde, no me aguantás un round”, dijo Maduro quien enfrenta no ser reconocido como ganador de la elección presidencial por varios países.