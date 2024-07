Quién es Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años identificado por el FBI como el tirador de Trump

Luego del tiroteo en Pensilvania, durante un mitin de campaña de Donald Trump, las autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmaron que ya se identificó al hombre que habría iniciado los disparos. Aparentemente, se trataría de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de edad, quien fue asesinado tras intentar matar al candidato republicano.

De acuerdo con información preliminar, Crooks vivía en Bethel Park, la zona metropolitana de Pittsburgh, a unos 70 kilómetros de Butler. El presunto tirador se graduó de la escuela secundaria Bethel Park High School, según información del canal de noticias CBS. El mismo medio reveló que el joven trabajaba en un hogar de ancianos en Bethel, llamado "Bethel Park Skilled Nursing and Rehab", donde se desempeñaba en la cocina.

Sigue leyendo:

FBI identifica a tirador que atacó a Trump en Pensilvania

"Sonaron 5 disparos": testigos revelan en horror que vivieron durante el atentado contra Trump

Crooks era solitario y sufría bullying en la escuela

El joven se graduó de la secundaria Bethel Park High School. Foto: @CollinRugg

Luego de que se reveló la identidad del tirador, compañeros de Crooks revelaron inquietantes detalles sobre su forma de ser. Uno de sus compañeros de clase mencionó - al New York Post - que Thomas era un joven solitario, que tenía un pequeño grupo de amigos: "no parecía raro ni nada, lo habría descrito como republicano. Era más como un solitario. Probablemente tenía un grupo de amigos, pero no muchos amigos", dijo el joven, quien prefirió dar su testimonio anónimo.

Otro adolescente, identificado como Jason Kohler, comentó que su hermano estudiaba con Crooks, pero que no lo conocía lo suficiente para poder hablar sobre él, por lo que se limitó a decir que parecía que Thomas "no encajaba" y que probablemente sufría bullying en la escuela. La misma fuente añadió que el tirador parecía ser un chico inteligente, pero que, cuando caminaba por los pasillos de la institución, no tenía expresiones faciales.

El tirador no tenía antecedentes penales y utilizó un rifle de su padre

El joven tenía 20 años de edad. Foto: @Libro_negro_

Hasta ahora, hay poca información disponible sobre la vida de Crooks. Sin embargo, medios locales han reportado que al cumplir los 18 años el joven se registró como miembro del Partido Republicano; también, las investigaciones de la agencia Associated Press demostraron que el joven no tenía antecedentes penales y que el rifle que utilizó para el atentado había sido un semiautomático AR-15, comprado por su padre hace al menos seis meses.

Cabe mencionar que el día de los hechos, llevaba una playera de un canal popular en YouTube proarmas, Demolition Ranch, que cuenta con 11 millones de suscriptores. Aunque el canal se deslindó del atentado, aún se desconocen las causas por las que Crooks abrió fuego contra el candidato republicano; se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer la información sobre el móvil del crimen.