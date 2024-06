Mujer detiene a un hombre que intentó robar su motocicleta y lo golpea hasta hacerlo llorar: “sentí pena por él”

La mañana del pasado lunes 24 de junio tres delincuentes intentaron robar una motocicleta en las calles de Luton, Inglaterra, sin embargo, no contaban con que la dueña del vehículo era cinta negra y que no dudaría en usar sus conocimientos para evitar el robo, por lo que terminó sometiendo a uno de los ladrones y lo golpeó hasta hacerlo llorar, por lo que, como era de esperarse, el caso tuvo una gran repercusión en plataformas digitales.

Como se dijo antes, estos hechos ocurrieron durante la mañana del pasado lunes 24 de junio en Luton, Inglaterra y en las imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede ver que tres jóvenes llegaron en un par de motos hasta el estacionamiento de un establecimiento donde intentaron torpemente robar una motocicleta, la cual, se les cayó en un primer momento y dicho movimiento alertó a la dueña, quien de inmediato salió a hacerles frente.

Sigue leyendo:

VIDEO: joven defiende a su pareja tras un intento de asalto en calles de Toluca

Repartidor se defiende con un machete de dos asaltantes que intentaban robarle: VIDEO

El intento de robo ocurrió a plena luz del día. Foto: Redes

El ladrón y sus cómplices logró encender la motocicleta y se disponía a huir de la zona cuando fue embestido por la valiente mujer, quien, como se dijo antes es cinta negra en Taekwondo, por lo que usó sus habilidades para someter al delincuente. En las imágenes se pude ver que otro de los delincuentes pateó a la mujer para hacer que soltara a su compañero de fechorías, sin embargo, la mujer no desistió y debido a que otras personas se acercaron a la escena de inmediato, los delincuentes optaron por irse de la zona dejando a su compañero a su suerte.

La valiente mujer corrió para embestir al delincuente. Foto: Redes

“Sentí pena por él”, comentó la mujer que logró someter al ladrón

Luego de que la mujer evitó el robo de su motocicleta, estuvo forcejeando con el delincuente por alrededor de diez minutos, en los cuales, intentó quitarle el pasamontañas con el que se cubría el rostro, sin embargo, no lo logró y posteriormente detalló para el Daily Mail que el sujeto comenzó a llorar y se justificaba diciendo que sus cómplices lo obligaron a cometer el robo, lo cual, hizo que la mujer sintiera pena por el delincuente y lo dejó ir después de haberle propinado una golpiza.

El delincuente lloró y suplicó tras ser sometido. Foto: Redes

Cabe mencionar que, la mujer señaló que, tomó la decisión de dejar ir al ladrón porque ya se sentía muy cansada pues pasó alrededor de diez minutos forcejeando con el delincuente, además, señaló que la policía de Bedfordshire no llegó a la escena rápidamente pese a que solicitaron su presencia en cuanto comenzó todo este desafortunado episodio y ante tal situación las autoridades se disculparon y argumentaron que se encontraban ateniendo otros llamados.

La mujer estuvo forcejeando con el ladrón por alrededor de diez minutos. Foto: Redes

“La policía llegó hasta 15 minutos después del incidente, no pude mantener al ladrón en el suelo por tanto tiempo y él estaba rogando por su vida y llorando, me estaba quedando sin fuerzas y sentí pena por él, sólo traté de proteger mi propiedad por la que he trabajado duro”, expresó la mujer de 31 años de edad, quien dijo ser madre soltera y que pidió mantener su identidad en el anonimato.

La mujer confesó que sintió lástima por el ladrón y lo dejó ir. Foto: Redes

Para finalizar, la mujer invitó a la sociedad inglesa a defender sus pertenencias a toda costa pues señala que la delincuencia ha ido en aumento, mientras que la policía de Bedfordshire informó que ya inició una investigación para tratar de detener a los hombres involucrados en estos hechos.