Bacteria carnívora en Japón: ¿cuáles son los síntomas de la peligrosa enfermedad que puede causar la muerte en 48 horas?

Las autoridades sanitarias de Japón se encuentran en alerta extrema ante el aumento de casos del síndrome de shock tóxico estreptocócico, el cual es originado por una bacteria "come carne" que tiene capacidad de matar a las personas infectadas si no se atienden a tiempo. Hasta ahora, Asia es el único continente donde se ha reportado un repunte de casos, pero los especialistas han exhortado a los habitantes de todo el mundo a estar pendientes y conocer los síntomas de la enfermedad.

En este sentido, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado a las personas a conocer qué es esta extraña enfermedad e identificarla en caso de estar frente a los síntomas. De acuerdo con las fuentes oficiales, el síndrome de shock tóxico estreptocócico ocurre cuando las bacterias Vibrio vulnificus, también llamadas "come carne",se propagan a los tejidos profundos y la sangre.

Sigue leyendo:

Hombre muere tras comer ostras, estaban contaminadas con bacteria comecarne

Muere hombre al ser mordido por su gato: agonizó 4 años por una bacteria "come carne"

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de shock tóxico estreptocócico?

Las personas pueden morir por un shock tóxico estreptocócico. Foto: Archivo.

De acuerdo con la OMS, este síndrome de shock tóxico estreptocócico es muy peligroso, ya que puede causar complicaciones en todo el cuerpo, haciendo que los órganos de una persona dejen de funcionar y que el cuerpo entre en choque. "Las complicaciones pueden incluir necesitar una operación para sacar el tejido o las extremidades infectados para controlar la infección", advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los principales síntomas de esta enfermedad son:

Hipotensión (presión arterial baja).

Insuficiencia orgánica (otros signos de que los órganos no están funcionando).

Taquicardia (latidos del corazón más rápidos).}

Taquipnea (respiración rápida).

¿Cómo se contagia?

La bacteria se puede transmitir ante la ingesta de mariscos crudos. Foto: Archivo.

La bacteria come carne, también llamada Vibrio vulnificus, normalmente vive en ambientes marinos cálidos o tropicales. Aunque esta bacteria no es común, la infección puede ocurrir al consumir mariscos crudos, mal cocinados o por contacto directo con la bacteria a través de heridas en la piel. En México no existe vigilancia para esta bacteria, y se tienen muy pocos reportes. Sabemos que está presente en ambos litorales, pues hay estudios que la reportan en agua de mar, ostiones y otros productos marinos, explica información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Según la misma dependencia, la mejor forma en la que una persona puede cuidarse de esta bacteria es evitando comer mariscos crudos y evitando el contacto con el agua si hay heridas en la piel.