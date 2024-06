Un elefante conmueve a toda la red tras visitar en el hospital a su cuidador enfermo: VIDEO

Un enorme elefante se convirtió en el protagonista de uno de los videos más virales que han circulado en redes sociales durante los últimos días pues resulta que el paquidermo en cuestión conmovió a toda la red al visitar de forma sigilosa a su cuidador en el hospital y su reacción al tenerlo cerca fue sumamente enternecedora, por lo que quedó en evidencia el alto grado de sensibilidad que pueden llegar a tener los animales.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este video fue difundido originalmente en plataformas digitales a mediados del 2023, sin embargo, durante los últimos días la grabación en cuestión ha tomado fuerza en distintas plataformas como X y TikTok, además, se desconoce con exactitud dónde y cuándo ocurrieron estos hechos, no obstante, como se dijo antes, lo que se destaca es el sentimiento de empatía y solidaridad que el enorme paquidermo demostró sentir.

De acuerdo con los reportes de distintos medios, el cuidador del elefante se trata de un adulto mayor, quien se encuentra hospitalizado, incluso, en algunos casos aseguran que el hombre se encontraba en su lecho de muerte, no obstante, dicha información no ha sido confirmada, posteriormente, por la puerta entra el elefante al que cuidó desde que era una pequeña cría y lo peculiar de su entrada fue que lo hizo arrastrándose sobre sus rodillas, aparentemente con la intención de no causar destrozos en el sitio por su enorme tamaño.

Una vez que logró entrar a la habitación, se puede ver que el elefante utiliza su larga trompa para acomodar las cobijas de la cama donde se encontraba posado su cuidador, a quien aparentemente pretendía tapar, enseguida, una mujer, quien aparentemente es su nueva cuidadora, tomó la tropa del animal y para acercarla a la mano del adulto mayor y ambos se acariciaron.

El actuar del elegante enterneció a toda la red. Foto: X: arteymas_

El actuar del elefante conmovió a toda la red

Como era de esperarse, el sensible actuar del elefante hizo que el video en cuestión se hiciera viral rápidamente, prueba de ello es que, hasta el corte de esta redacción dicha grabación ya acumula cerca de 500 mil reproducciones y miles de likes, además, como era de esperarse, cientos de internautas reconocieron la sensibilidad del paquidermo.

El elefante fue sumamente cuidadoso para no generar ningún destrozo en la habitación donde se encontraba su cuidador. Foto: X: arteymas_

“No se puede ver sin llorar”, “Ellos si saben del verdadero amor”, “Cualquier clase de animal representa un ángel”, “Es impresionante la educación que demuestra mientras va entrando al cuarto. Son animales muy inteligentes, desde luego”, “Memoria de elefante, siempre recuerdan a los que fueron buenos con ellos”, “Qué entrañable y que maravilla. Lo tengo claro, los únicos que se merecen el planeta son loa animales” y “Tiene más humanidad que muchos humanos” fueron algunos de los comentarios generaros a partir del video viral del elefante visitando a su cuidador en el hospital.