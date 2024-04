Estas fueron las últimas publicaciones de la modelo Landy Párraga minutos antes de ser asesinada en Ecuador

Alrededor del mediodía de este domingo 28 de abril, la modelo y excandidata a Miss Ecuador, Landy Párraga, fue asesinada mientras se encontraba en un restaurante localizado en Quevedo, una provincia de Los Ríos. El hecho ha generado gran sorpresa porque incluso antes del ataque en su contra, la joven publicó algunas historias en Instagram.

Y es que de acuerdo con informes periodísticos, lo que presuntamente ocurrió fue que este domingo se registró la agresión mientras la exreina de belleza estaba comiendo con algunos seres cercanos en una cebichería ubicada en un centro comercial de la región.

El crimen contra Landy Párraga ha generado gran sorpresa y duda entre sus seguidores. Y es que incluso momentos antes del hecho, la joven subió como historia a Instagram una fotografía de la comida que estaba degustando en el lugar en el que fue atacada.

No obstante, previo a esa imagen, en las últimas horas, la modelo también había compartido una serie de imágenes y grabaciones sobre una boda a la que acudió como invitada. Según información periodística, se trató de la unión entre Jhoa Chong-Qui, exviceprefecta de Los Ríos, con Jefferson Ruiz.

Cabe mencionar que la última publicación fija de Landy Párraga en Instagram fue de un carrete de tres fotografías de ella en traje de baño frente al mar. Dicho contenido tenía como descripción el siguiente mensaje:

"La vida es un eco, lo que envías vuelve a ti", se lee en la plataforma digital.

Así han despedido a Landy Párraga en redes sociales

Luego de que se ha dado a conocer el crimen contra Landy Párraga, tanto sus familiares, amistades y distintos usuarios de redes sociales han hecho uso de internet para despedirse de la exreina de belleza.

Con comentarios como "vuela alto mi reina", "Dios mío amiga, me he quedado con el co.azón roto", "Dios le dé consuelo a su familia", "no lo acepto, quién te hizo esto" o "quiero que sea mentira", desde distintas cuentas ha quedado de manifiesta la incredulidad, sorpresa y tristeza que generó la noticia para los seres cercanos de la joven.